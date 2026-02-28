Xiaomi predstavlja Xiaomi 17 in Xiaomi 17 Ultra: mojstrovina mobilne fotografije z značilnim podpisom Leica

Od 28. februarja do 31. marca velja posebna promocijska ponudba , v okviru katere boste ob nakupu naprave Xiaomi 17 Ultra in/ali Xiaomi 17 prejeli darilo – Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi 2026.

Foto: Xiaomi

Xiaomi je danes predstavil naslednjo generacijo pametnih telefonov serije Xiaomi 17, ki predstavljajo najnovejše dosežke na področju mobilne tehnologije. Predstavljene so bile tudi z umetno inteligenco podprte naprave interneta stvari (AIoT), električni skuterji serije Xiaomi Scooter 6 in pametna ura Xiaomi Watch 5.

Xiaomi je obenem predstavil nadaljevanje partnerstva s podjetjem Leica. To je bilo nadgrajeno iz zelo uspešnega modela skupnih raziskav in razvoja v nov strateški model soustvarjanja, ki odraža globlje in celovitejše sodelovanje.

Foto: Xiaomi

Pametni telefoni Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra in Leica Leitzphone powered by Xiaomi, razviti v okviru nadgrajenega partnerstva, postavljajo nov standard mobilne fotografije, saj združujejo vrhunske fotografske zmogljivosti z elegantnim dizajnom ter trpežno, ergonomsko dovršeno zasnovo. Modela serije Xiaomi 17, ki ju podpira več kot stoletje strokovnega znanja na področju fotografije podjetja Leica, ponujata popolno izkušnjo pametnega telefona z vodilnimi zmogljivostmi fotografiranja in snemanja videoposnetkov.

Foto: Xiaomi

Brezčasna oblika z neprekosljivo strukturo Xiaomi Guardian

Telefona serija Xiaomi 17 ponujata minimalistično obliko s poudarjeno eleganco in profesionalnim videzom. Čiste linije, gladki robovi in harmonična razporeditev elementov ustvarjajo preprosto, samozavestno vizualno identiteto, ki odraža prefinjenost zasnove. Zahvaljujoč ukrivljenosti Golden Arc, izpopolnjeni s številnimi iteracijami, zagotavljata udoben in varen občutek uporabe, medtem ko ultra tanki robovi okoli zaslona poudarjajo sodobno oblikovanje.

Foto: Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra je debel le 8,29 milimetra in tehta 218,4 grama ter je tanjši in lažji od predhodnikov. Ima elegantno, popolnoma ravno ohišje ter na novo oblikovan, manjši in bolj diskreten modul s kamerami. Na voljo je v beli, črni in zvezdno zeleni barvi z videzom, vrednim vrhunske naprave. Poleg privlačne oblike zasnova Xiaomi Guardian zagotavlja izjemno vzdržljivost, zahvaljujoč zaščitnemu steklu Xiaomi Shield Glass 3.0 s 30 odstotkov večjo odpornost proti padcem v primerjavi z lanskim modelom, robustni hrbtni ploskvi iz steklenih vlaken, aluminijastemu okvirju in zaščiti IP68 pred prahom in vodo.

Foto: Xiaomi

Za kompaktnejšo fotografsko in tehnološko izkušnjo z debelino 8,06 milimetra in težo 191 gramov poskrbi Xiaomi 17. Na voljo je v zeleni (Venture Green), rožnati (Alpine Pink), modri (Ice Blue) in klasični črni barvi. Odlikujejo ga prenovljen modul s kamerami, znatno zmanjšana ukrivljenost okvirja in 1,18-milimetrski ultra tanki robovi okoli zaslona. Zahvaljujoč zasnovi Xiaomi Guardian z okvirjem iz aluminija 6M42, utrjenemu steklu Xiaomi Shield Glass ter zaščiti IP68 je zasnovan za dolgotrajno uporabo.

Xiaomi in Leica: vizionarsko fotografsko sodelovanje

Xiaomi nadaljuje partnerstvo z Leico, da bi v seriji Xiaomi 17 zagotovil profesionalno fotografsko izkušnjo. Zahvaljujoč optični obdelavi Leica UltraPure in konfiguraciji leč telefona zanesljivo zajameta podrobnosti v širokem razponu svetlobnih pogojev, od močne dnevne svetlobe do šibke svetlobe. Večplastni premaz leč zmanjšuje odseve in optične motnje, kar omogoča jasnejši prenos svetlobe do tipala. Fotografsko izkušnjo dodatno izboljšajo orodja, kot sta AI Creativity Assistant in Xiaomi HyperConnect, vključno s funkcijami deljenja datotek in nastavitvami za več kamer.

Prvo Xiaomijevo enopalčno tipalo Light Fusion 1050L LOFIC glavne kamere telefona Xiaomi 17 Ultra uporablja napredne kondenzatorje, ki znatno povečajo zmogljivosti zaznave svetlobe za opazno izboljšanje visokega dinamičnega razpona (HDR). Kamera s periskopskim objektivom Leica, 200-milijonskim tipalom in mehansko prilagodljivo goriščno razdaljo od 75 do sto milimetrov, izdelana po standardih Leica APO, ohranja visoko kakovost slike z minimalnim optičnim šumom. Zahvaljujoč napredni tehnologiji tipal goriščna razdalja doseže celo ekvivalent 400 milimetrov oziroma 17,2-kratno povečavo. Na področju videa je podprto snemanje v formatih Dolby Vision ali ACES Log do ločljivosti 4K pri 120 sličicah na sekundo z glavno in periskopsko kamero.

Foto: Xiaomi

Naročnik oglasnega sporočila je Xiaomi.