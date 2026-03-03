Kmalu prihaja v bližino Slovenije, danes lahko postane prvi polfinalist

Danes bo znan prvi polfinalist francoskega pokalnega tekmovanja. Zvečer se bosta pomerila Strasbourg in Reims. V sredo bosta odigrani dve četrtfinalni tekmi, zelo zanimivo pa bi bilo lahko v četrtek na obračunu Lyona in Lensa, ki sta bila v imenitni formi, na zadnjih tekmah pa malce pokvarila učinek. Branilec naslova PSG je že izpadel iz boja za lovoriko.

Strasbourg bo skušal danes prednost domačega igrišča izkoristiti proti Reimsu za napredovanje med štiri najboljše v francoskem pokalu. Strasbourg ima opravka z zgoščenim urnikom. Kmalu bo gostoval tudi v neposredni bližini Slovenije, saj se bo v osmini finala konferenčne lige pomeril z Rijeko, pri kateri se dokazuje tudi slovenski reprezentant Dejan Petrovič.

V sredo bosta odigrani dve četrtfinalni tekmi francoskega pokala. Lorient bo gostil Nice, Marseille, ki je po zgodnjem izpadu PSG postal eden največjih kandidatov za osvojitev pokalne lovorike, pa bo na vročem Velodromu pričakal Toulouse.

Lens je v prvenstvu popustil. V zadnjih dveh tekmah je osvojil le točko. Foto: Reuters

Zelo zanimivo bi bilo lahko tudi v Lyonu. Lyon bo gostil Lens. Oba kluba sta v manjši krizi, pred tem pa sta navduševala francosko nogometno javnost z imenitnimi uspehi in zmagovitimi nizi. Lyon je nanizal kar 13 zmag, nato pa dvakrat izgubil, Lens pa je v zadnjih dveh prvenstvenih tekmah osvojil le točko in prvo mesto v prvenstvu prepustil PSG.

Francoski pokal, četrtfinale:

Torek, 3. marec:

Sreda, 4. marec:

Četrtek, 5. marec: