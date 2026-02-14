Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Ž. L.

Sobota,
14. 2. 2026,
23.19

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Sobota, 14. 2. 2026, 23.19

1 ura, 17 minut

Francosko prvenstvo, 22. krog

Lens izkoristil spodrsljaj PSG, pomendral Pariz in prevzel vodstvo

Rennes : PSG, ligue 1, Luis Enrique | PSG je v Rennesu utrpel nepričakovan poraz. | Foto Guliverimage

PSG je v Rennesu utrpel nepričakovan poraz.

Foto: Guliverimage

PSG je v prejšnjem krogu na velikem derbiju odpihnil Marseille (5:0) in poskrbel za trenersko spremembo na klopi rivalov. Pridobljena samozavest ni pomagala na gostovanju pri Rennesu; aktualni evropski prvaki so se opekli in izgubili (1:3). To je izkoristil najbližji zasledovalec Lens. Na gostovanju v Parizu je istoimenskega prvoligaša odpravil kar s 5:0 in se vrnil na vrh prvenstvene lestvice.

Rennes je v zadnjem obdobju padel v rezultatsko krizo, na zadnjih štirih tekmah je vknjižil štiri poraze, zadnjega prav proti najbližjemu zasledovalcu PSG-ja Lensu. V petkovem večeru ni bilo ne duha ne sluha o krizi; gostitelji so po zadetku Muse Al-Taamarija povedli že sredi prvega polčasa, v 69. minuti pa je prednost podvojil Esteban Lepaul.

Končni izid obračuna Rennes - PSG je postavil Breel Embolo. | Foto: Guliverimage Končni izid obračuna Rennes - PSG je postavil Breel Embolo. Foto: Guliverimage

Kmalu zatem je zaostanek za Parižane znižal dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, a je hitro za novo eksplozijo navdušenja na domačih tribunah poskrbel švicarski napadalec Breel Embolo. Obračun se je končal z rezultatom 3:1 v korist Rennesa, razlika PSG do najbližjega zasledovalca Lensa pa je  tako znašala le še dve točki.

Monaco je v večerni tekmi gostil Nantes in slavil s 3:1. Večji del posla je opravil v prvem polčasu, ko je dvakrat zadel Simon Adingra, enkrat pa Denis Zakaria. Monačani so od 65. minute igrali brez izključenega Aleksandra Golovina.

Lens blestel v Parizu in se vrnil na vrh

Končnih 5:0 je postavil Rayan Fofana. | Foto: Reuters Končnih 5:0 je postavil Rayan Fofana. Foto: Reuters Nogometaši Lensa so imeli po petkovem porazu PSG priložnost, da se vrnejo na vrh lestvice. To so izkoristili, pri tem pa blesteli, saj so v gosteh premagali Pariz kar s 5:0. Pierre Sage je s svojo četo povsem zasenčil tekmeca.

Lens je že v prvem polčasu zadel dvakrat, obakrat je bil uspešen Wesley Said. Florian Thauvin je nato v 58. minuti z bele pike praktično odločil zmagovalca. V 90. in 95. minuti je tri točke gostov potrdil Rayan Fofana z dvema zadetkoma.

Lens je na gostovanju v Parizu napolnil mrežo novincu v francoski prvi ligi. | Foto: Reuters Lens je na gostovanju v Parizu napolnil mrežo novincu v francoski prvi ligi. Foto: Reuters

Pred tem je Marseille, ki je po polomu proti PSG prekinil sodelovanje s trenerjem Robertom de Zerbijem, doma proti Strasbourgu igral 2:2. Po golih Masona Greenwoda v 14. in Amina Gouirija v 47. minuti so domači vodili z 2:0, Sebastian Nanasi v 73. in Joaquin Panichelli z bele točke v 97. minuti pa sta gostom zagotovila točko. Greenwood je s 14 goli prvi strelec lige, Panichelli pa z 12 drugi.

Lille je gostil Brest ter se z njim razšel z 1:1, čeprav je imel žogo 70 odstotkov časa v posesti in več strelov. Za domače je zadel Gaetan Perrin v 71. minuti, pred tem je gostom vodstvo zagotovil Remy Labeau Lascary v 58.

Lyon se bo v nedeljo pomeril z Nico.

Francosko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

14 - Greenwood (Marseille)
12 - Panichelli (Strasbourg)
11 - Lepaul (Rennes)
10 - Said (Lens), Šulc (Lyon)
- Dembele (PSG), Edouard (Lens), Kebbal (Paris),
- Barcola (PSG), Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Fati (Monaco)
...

