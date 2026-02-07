Evforija v Lensu, PSG pred velikim derbijem ni več prvi

V Franciji 21. krog državnega prvenstva prinaša drugi derbi 'classique' v tej sezoni. PSG in Marseille se bosta v prestolnici udarila v nedeljskem večeru. Če bodo gostitelji uspešni, se bodo vrnili na vrh, ki ga je v soboto po domači zmagi nad Rennesom zasedel Lens. Vroči Lyon, ki je serijo zmag v vseh tekmovanjih med tednom podaljšal na 11 tekem, bo gostoval pri Nantesu.

Evforija med navijači Lensa ne pojenja. Rumeno-rdeči so v soboto izkoristili prednost domačega igrišča in premagali Rennes s 3:1. Dvoboj na stadionu Bollaert-Delelis se ni začel najboljše za gostitelje, saj je Rennes po osmih minutah povedel z 1:0. Lens pa je vseeno zmogel preobrat, iz tira ga ni vrgel niti rdeči karton, ki si ga je v 56. minuti prislužil Ruben Aguilar. Takrat je Lens že vodil z 2:1, na koncu pa je zmagal s 3:1.

Navijačli Lensa so na stadionu Bollaert-Delelis proslavljali 16. zmago v tej sezoni. Foto: Reuters

Končni rezultat je dosegel Allan Saint-Maximin. To je bil krstni zadetek 28-letnega Francoza za Lens, kateremu se je pridružil v zimskem prestopnem roku. V pestri karieri je najbolj blestel v dresu Newcastla in Nice, nazadnje pa je igral nogomet v mehiškem prvenstvu za Americo.

Rennes, ki je pred leti dvakrat premagal Muro v skupinskem delu konferenčne lige, je v slabi formi, to je bil njegov že četrti zaporedni poraz.

Lahko Marseille pokvari načrte Parižanom?

PSG še vedno ne kaže predstav iz lanske šampionske sezone, a kljub temu znova kraljuje na vrhu lestvice francoskega prvenstva. Lensu je ob vstopu v 21. krog bežal za dve točki, odločno na strani Parižanov je bila tudi razlika v doseženih in prejetih zadetkih. Obračuni z Marseillem, ki se trenutno z devetimi točkami zaostanka nahaja na tretjem mestu, so vseeno poglavje zase.

PSG je med tednom počival, saj se ni uvrstil v osmino finala francoskega pokala. Foto: Guliverimage

Vzdušje na Parku princev bo zagotovo vroče, četa Roberta De Zerbija pa je po bolečem izpadu iz lige prvakov (0:3 proti Bruggeju) in izgubljenih točkah v prvenstvu (2:2 proti Parisu) odločena, da pokvari zabavo branilcev naslova.

Med tednom je bil Marseille uspešen tudi v osmini finala francoskega pokala, kjer je s 3:0 ugnal Rennes. PSG je iz pokala izpadel v prejšnjem krogu, ko ga je ugnal mestni tekmec Paris.

Že v petkovem večeru sta z remijem krog odprla Metz in Lille (0:0).

