Avtorji:
R. P., Ž. L.

Sobota,
7. 2. 2026,
18.57

1 ura, 19 minut

Francosko prvenstvo, 21. krog

Evforija v Lensu, PSG pred velikim derbijem ni več prvi

R. P., Ž. L.

Allan Saint-Maximin Lens | Allan Saint-Maximin je popeljal Lens v vodstvo proti Rennesu s 3:1. To je bil njegov prvi zadetek za novega delodajalca. | Foto Reuters

Allan Saint-Maximin je popeljal Lens v vodstvo proti Rennesu s 3:1. To je bil njegov prvi zadetek za novega delodajalca.

Foto: Reuters

V Franciji 21. krog državnega prvenstva prinaša drugi derbi 'classique' v tej sezoni. PSG in Marseille se bosta v prestolnici udarila v nedeljskem večeru. Če bodo gostitelji uspešni, se bodo vrnili na vrh, ki ga je v soboto po domači zmagi nad Rennesom zasedel Lens. Vroči Lyon, ki je serijo zmag v vseh tekmovanjih med tednom podaljšal na 11 tekem, bo gostoval pri Nantesu.

Endrick Lyon
Sportal Slovo Mlakarjevih, Lyon na krilih brazilskega najstnika melje vse pred seboj

Evforija med navijači Lensa ne pojenja. Rumeno-rdeči so v soboto izkoristili prednost domačega igrišča in premagali Rennes s 3:1. Dvoboj na stadionu Bollaert-Delelis se ni začel najboljše za gostitelje, saj je Rennes po osmih minutah povedel z 1:0. Lens pa je vseeno zmogel preobrat, iz tira ga ni vrgel niti rdeči karton, ki si ga je v 56. minuti prislužil Ruben Aguilar. Takrat je Lens že vodil z 2:1, na koncu pa je zmagal s 3:1.

Navijačli Lensa so na stadionu Bollaert-Delelis proslavljali 16. zmago v tej sezoni. | Foto: Reuters Navijačli Lensa so na stadionu Bollaert-Delelis proslavljali 16. zmago v tej sezoni. Foto: Reuters

Končni rezultat je dosegel Allan Saint-Maximin. To je bil krstni zadetek 28-letnega Francoza za Lens, kateremu se je pridružil v zimskem prestopnem roku. V pestri karieri je najbolj blestel v dresu Newcastla in Nice, nazadnje pa je igral nogomet v mehiškem prvenstvu za Americo.

Rennes, ki je pred leti dvakrat premagal Muro v skupinskem delu konferenčne lige, je v slabi formi, to je bil njegov že četrti zaporedni poraz.

Lahko Marseille pokvari načrte Parižanom?

PSG še vedno ne kaže predstav iz lanske šampionske sezone, a kljub temu znova kraljuje na vrhu lestvice francoskega prvenstva. Lensu je ob vstopu v 21. krog bežal za dve točki, odločno na strani Parižanov je bila tudi razlika v doseženih in prejetih zadetkih. Obračuni z Marseillem, ki se trenutno z devetimi točkami zaostanka nahaja na tretjem mestu, so vseeno poglavje zase.

PSG je med tednom počival, saj se ni uvrstil v osmino finala francoskega pokala. | Foto: Guliverimage PSG je med tednom počival, saj se ni uvrstil v osmino finala francoskega pokala. Foto: Guliverimage

Vzdušje na Parku princev bo zagotovo vroče, četa Roberta De Zerbija pa je po bolečem izpadu iz lige prvakov (0:3 proti Bruggeju) in izgubljenih točkah v prvenstvu (2:2 proti Parisu) odločena, da pokvari zabavo branilcev naslova.

Med tednom je bil Marseille uspešen tudi v osmini finala francoskega pokala, kjer je s 3:0 ugnal Rennes. PSG je iz pokala izpadel v prejšnjem krogu, ko ga je ugnal mestni tekmec Paris.

Že v petkovem večeru sta z remijem krog odprla Metz in Lille (0:0).

Francosko prvenstvo, 21. krog:

Petek, 6. februar:

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

13 - Greenwood (Marseille)
11 - Panichelli (Strasbourg)
- Lepaul (Rennes), Šulc (Lyon)
- Kebbal (Paris), Said (Lens)
- Barcola (PSG), Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Edouard (Lens), Fati (Monaco)
...

