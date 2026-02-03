Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Torek,
3. 2. 2026,
15.45

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Thermometer Blue 0,00

Lyon PSG Marseille francoski pokal

Torek, 3. 2. 2026, 15.45

1 ura, 29 minut

Francoski pokal, osmina finala

Kdo v Franciji bo izkoristil odsotnost PSG-ja?

Avtor:
Ž. L.

Thermometer Blue 0,00
Paris FC je poskrbel, da glavnega favorita tekmovanja ni več v igri.

Paris FC je poskrbel, da glavnega favorita tekmovanja ni več v igri.

Foto: Guliverimage

V Franciji se boj za pokal nadaljuje brez serijskega osvajalca lovorik PSG-ja, ki ga je izločil mestni tekmec Paris FC. Ta teden prinaša obračune osmine finala. Drugi najuspešnejši klub tega tekmovanja Marseille (10 naslovov) nocoj gosti Rennes, vroči Lyon, ki je nanizal deset zmag v vseh tekmovanjih se bo v sredo pomeril z drugoligašem Lavalom, drugo ekipo francoskega prvenstva Lens pa čaka gostovanje v Troyesu.

Francoski pokal, osmina finala:

Torek, 3. februar:

Sreda, 4. februar:

Četrtek, 5. februar:

Lyon PSG Marseille francoski pokal
