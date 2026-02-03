Torek, 3. 2. 2026, 15.45
1 ura, 29 minut
Francoski pokal, osmina finala
Kdo v Franciji bo izkoristil odsotnost PSG-ja?
V Franciji se boj za pokal nadaljuje brez serijskega osvajalca lovorik PSG-ja, ki ga je izločil mestni tekmec Paris FC. Ta teden prinaša obračune osmine finala. Drugi najuspešnejši klub tega tekmovanja Marseille (10 naslovov) nocoj gosti Rennes, vroči Lyon, ki je nanizal deset zmag v vseh tekmovanjih se bo v sredo pomeril z drugoligašem Lavalom, drugo ekipo francoskega prvenstva Lens pa čaka gostovanje v Troyesu.
Francoski pokal, osmina finala:
Torek, 3. februar:
Sreda, 4. februar:
Četrtek, 5. februar: