Umag: nova stanovanja 600 m od morja – najboljša priložnost v Istri?

V času, ko kakovostne novogradnje na istrski obali postajajo vse redkejše, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, se v Umagu odpira priložnost, ki jo je težko spregledati. Projekt Umag Dom združuje tisto, kar kupci danes iščejo: bližino morja, funkcionalno zasnovana stanovanja, vključeno garažno parkiranje in cenovno dostopnost, ki jo na tej lokaciji redko srečamo.

Za slovenske kupce je Umag že dolgo ena najbolj privlačnih destinacij severne Istre. Ima vse, kar si Slovenci želimo: bližino morja, dobre prometne povezave in možnost celoletne uporabe nepremičnine. Tokrat pa ne gre le za lokacijo, temveč za premišljeno zasnovan projekt, ki predstavlja tudi izjemno investicijsko priložnost.

Projekt Umag Dom: redka kombinacija lokacije, zasnove in cene

Projekt Umag Dom se nahaja v urejeni in mirni urbani coni, le 600 metrov od morja, hkrati pa ima v neposredni bližini vse ključne infrastrukturne točke: trgovine, šolo, restavracije, sprehajalne poti in športno rekreacijske objekte. Gre za sodobno novogradnjo, ki omogoča kakovostno bivanje skozi vse leto, ne le poleti.

Posebnost projekta je premišljena struktura stanovanj. Poudarek je na manjših, funkcionalnih enotah, predvsem enosobnih stanovanjih z večjim dnevnim prostorom, in sicer v velikosti med 44 in 54 kvadratnimi metri, po katerih je trenutno na trgu izjemno veliko povpraševanje. Takšna stanovanja so idealna izbira za mlade pare, posameznike ali investitorje, ki iščejo varno nepremičnino za turistični najem.

Projekt sicer ponuja širok razpon tipologij, primernih tako za manjša gospodinjstva kot družine. Dodatna prednost je, da je parkirno mesto v podzemni garaži vključeno v ceno, kar še posebej na obalnih lokacijah predstavlja pomembno dodano vrednost.

Ob upoštevanju lokacije, kakovosti izvedbe in trenutnih cen lahko brez zadržkov rečemo, da gre za eno najboljših razmerij med ceno in vrednostjo na tej lokaciji. Projekt Umag Dom je v tem trenutku pozicioniran kot "best buy" novogradnja v Umagu.

Za koga je projekt posebej zanimiv?

Zaradi svoje zasnove in lokacije je projekt izjemno zanimiv za različne kupce, med katerimi poleg domačinov še posebej izstopajo Slovenci. Za slovenske kupce pomeni Umag hitro dostopno obmorsko destinacijo, kjer lahko preživljajo vikende ali daljša obdobja skozi vse leto. Za investitorje predstavlja stabilno priložnost za oddajanje v turistične namene, saj Istra ostaja ena najbolj zaželenih regij na Jadranu.

Bližina Slovenije, Italije, Avstrije in Nemčije pomeni, da je povpraševanje med tujimi kupci stalno, kakovostni projekti na dobrih lokacijah pa se pogosto prodajo že v zgodnjih fazah gradnje.

Lokacija kot dolgoročna vrednost

Kot pravijo nepremičninski strokovnjaki, ta del Umaga, kjer se nahaja projekt Umag Dom sodi med kakovostnejše stanovanjske cone. Redko se pojavijo projekti, ki so hkrati dovolj blizu morju, a niso umeščeni v prenasičene turistične predele.

Poleg tega je trg nepremičnin v Istri za vlagatelje še kako primeren, saj navkljub splošnim tržnim nihanjem ostaja stabilen, z zmerno, a konstantno rastjo vrednosti. Lokacije, kot je Umag, zaradi svoje dostopnosti in urejenosti dolgoročno tako ne le ohranjajo, pač pa tudi povečujejo vrednost nepremičnin.

Projekt Umag Dom tako ne pomeni le nakupa stanovanja, temveč premišljeno odločitev za prihodnost, bodisi kot rešitev stanovanjskega vprašanja, drugi dom ob morju ali naložbo.

Zakaj je zdaj pravi trenutek za nakup?

Projekt je v začetni fazi prodaje, kar kupcem omogoča najboljšo izbiro stanovanj in najugodnejše pogoje za nakup.

Za prvih 50 kupcev je na voljo dodatnih 5 odstotkov popusta, prav tako so predvidene dodatne ugodnosti pri avansnem plačilu. Nakup v tej fazi praviloma tako pomeni nižjo vstopno ceno in večji potencial rasti vrednosti v kasnejših fazah gradnje.

Ob dejstvu, da cene novogradenj na istrski obali dolgoročno rastejo, je zgodnja odločitev pogosto tudi finančno najbolj smiselna.

DOGMA Nepremičnine z izjemno zastopanostjo v regiji in lokalno podporo v Sloveniji

Za projektom Umag Dom stojijo DOGMA Nepremičnine, ena največjih in najprepoznavnejših nepremičninskih agencij na Hrvaškem s 26-letno tradicijo. Skupina ima mrežo 19 poslovalnic, v sklopu katerih deluje več kot 200 nepremičninskih strokovnjakov.

DOGMA je največja nefranšizna nepremičninska agencija v regiji, s pisarnami na Hrvaškem, v Sloveniji in Srbiji. V Ljubljani deluje njihova slovenska pisarna, ki zagotavlja podporo kupcem iz Slovenije in omogoča enostavno, pregledno ter varno izvedbo celotnega postopka nakupa.

Prednost takšne organizacije je jasna: slovenski kupec komunicira z domačim svetovalcem, medtem ko lokalna ekipa na Hrvaškem skrbi za izvedbo na terenu. Vse poteka usklajeno, strokovno in brez nepotrebnih zapletov.

Primož Demšar, direktor Dogma Slovenije Foto: Dogma Nepremičnine Za slovenski trg je kontaktna oseba Primož Demšar, ki kupcem nudi celostno podporo – od prvih informacij in izbire stanovanja do uskladitve dokumentacije ter uspešnega zaključka nakupa. Če razmišljate o nakupu stanovanja v projektu Umag Dom ali vas zanimajo investicijske priložnosti v Istri, se lahko obrnete neposredno nanj. V kolikor imate v Sloveniji nepremičnino za prodajo, vam lahko pomaga tudi pri tem postopku. Prav tako vam bo nudil celovito podporo, če je za nakup stanovanja v projektu Umag Dom predhodno potrebna prodaja vaše obstoječe nepremičnine v Sloveniji. Poskrbel bo za strokovno prodajo in časovno optimalno izvedbo obeh transakcij. Kontakt: E-pošta: primoz.demsar@dogma-nepremicnine.si Telefon: 040 605 571

Priložnost, ki je ne gre spregledati

Projekt Umag Dom združuje tri ključne elemente uspešne nepremičninske odločitve: mikrolokacijo blizu morja, premišljeno zasnovana stanovanja in konkurenčno vstopno ceno v zgodnji fazi projekta.

Za vse, ki iščete drugi dom na obali, varno investicijo ali dolgoročno ohranjanje vrednosti kapitala, je to ena zanimivejših priložnosti severne Istre.

