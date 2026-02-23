Turčija: vrhunske all inclusive počitnice tudi do 30 odstotkov ugodneje

"Kdor prej rezervira, največ profitira" – sploh, če gre za izjemne all inclusive počitnice v Turčiji pri Počitnice.si! Rezervirajte nepozaben prvomajski in poletni all inclusive oddih na obali turške riviere do 28. 2. 2026 in izkoristite ekskluzivne popuste na zgodnje prijave, tudi do –30 odstotkov!

Z eno nogo na Orientu, z drugo trdno na evropskih tleh Turčija že stoletja upravičuje svoj strateški položaj na svetovnem zemljevidu. Predstavlja zibelko starih civilizacij, kjer so se odvijali zgodovinski mejniki in se križale najpomembnejše trgovske poti, predvsem pa slovi kot dežela prijaznih, nasmejanih in gostoljubnih ljudi ter čudovitih plaž, ki so kot nalašč za preživljanje zasluženih počitnic!

Turška riviera: kjer dopust postane neskončno razvajanje

Turčija se lahko pohvali z več kot osem tisoč kilometri obale, kot turistični biser pa slovi zlasti tista na jugozahodu in jugu države, imenovana tudi turška riviera. Ta se razteza ob osupljivi egejski in sredozemski obali in je gosto posejana z vsem dobro znanimi letovišči: Antalya , Alanya , Side , Belek , Kemer in Bodrum .

Omenjena letovišča so že leta izjemno priljubljena počitniška izbira evropskih gostov, v zadnjih letih se nad all inclusive počitnicami v Turčiji vse bolj navdušujemo tudi Slovenci. Kot so nam povedali na Počitnice.si , je razlogov za to več, eden glavnih pa je zagotovo izjemno razmerje med kakovostjo storitve, raznolikostjo ponudbe ter ceno počitnic.

Prav zato so že tako ugodne all inclusive počitnice v Turčiji za 2026 na Počitnice.si še dodatno znižali, kar pomeni, da si lahko prvomajski in poletni oddih v Turčiji zagotovite tudi do 30 odstotkov ceneje .



A pozor, posebna ponudba velja samo še do 28. 2. 2026

Prvomajske počitnice v Turčiji – najboljši uvod v dolgo in vroče poletje

Letošnje leto ni najbolj naklonjeno varčni izrabi letnega dopusta, a za prvi maj si lahko s tremi dnevi dopusta vendarle privoščite vsaj tedenski ali pa kar devetdnevni oddih. V obeh primerih je prav, da zaslužene proste dneve kar najbolje izkoristite in le kako lahko bolje poskrbite zase, kot da se odpravite na morje ter se dodobra naužijete sonca.

Če lahko ob tem še brezskrbno čofotate v toplem morju, je to še toliko bolje! Prav zato so all inclusive počitnice v Turčiji popolna izbira za prvi maj. Obala turške riviere je namreč pod izrazitim vplivom sredozemskega podnebja, kar pomeni, da so v začetku maja temperature tukaj že poletne, prijetno toplo je tudi morje.

Kljub temu obiskovalcev še ni toliko, kot sredi poletja, kar je vsekakor izjemna prednost, saj se vam ni treba boriti za najboljše ležalnike na plaži in ob bazenu, prav tako se ni treba drenjati v množici v restavracijah, barih in na izletih, kakovost storitev pa je kljub temu na vrhunski ravni, kar se vsekakor splača izkoristiti.

Več kot le dopust: zakaj je Turčija kraljica poletja?

Ljudje smo si različni, zato se razlikujejo tudi naša pričakovanja o popolnem dopustu. Nekateri si želijo predvsem spočiti, drugi želijo mir in sprostitev, tretji tudi na dopustu potrebujejo akcijo, ker jim sicer hitro postane dolgčas. Večina destinacij sicer omogoča raznolike možnosti dopusta, a vsekakor ne znotraj izbrane namestitve, to pa pomeni kar nekaj dodatne poti, morda celo najem avtomobila.

V Turčiji so tovrstne skrbi povsem odveč. Resorti na turški rivieri so namreč skorajda prava mesta v malem in na enem mestu ponujajo vse, kar potrebujete za popoln dopust: na voljo imate kopico bazenov in toboganov, do plaže vas loči le nekaj korakov, enako tudi do več različnih restavracij in barov, lekarne, trgovine in bazarjev, kjer lahko preizkusite svoje veščine barantanja.

Za piko na i poskrbi all inclusive, ki v Turčiji resnično vključuje vse: od samopostrežnih zajtrkov, kosil in večerij, do kopice prigrizkov skozi ves dan, neomejenih količin pijače, bogate ponudbe v restavracijah a la carte, dnevnih in večernih animacij za otroke in odrasle, otroških klubov, ki so ponekod razdeljeni celo na starostne skupine, športnih dejavnosti in vadb (odbojke, namiznega tenisa, pikada, joge, zumbe, aerobike …), uživanja v vodnih parkih s številnimi tobogani in atrakcijami ter sproščanja v spa in wellness oazah.

Tudi če celotne poletne počitnice v Turčiji ne zapustite resorta, se torej zagotovo ne boste dolgočasili – razen če si boste to želeli. Če vas vendarle zamika, da bi si ogledali še širšo okolico, imate na voljo kopico izletov: od mestnih središč in gradov, do ogleda jame Damlataš, plovbe po reki Manavgat, raftinga, Jeep Safarija in izleta v znameniti Pamukkale.

Ste pripravljeni na poletno počitniško avanturo v Turčiji, na katero se celo poletje lahko podate iz Ljubljane, Graza in Dunaja?



Za vse dodatne informacije in povpraševanje so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo prek elektronskega naslova info@pocitnice.si , na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Bodrum – počitnice v Turčiji za izbrane okuse

Med najbolj luksuznimi letovišči turške riviere vsekakor izstopa Bodrum – turški biser ob Egejskem morju, ki združuje zgodovino, morje, kulturo in sprostitev. Zaradi lege na polotoku se lahko pohvali s številnimi zalivi in prečudovitimi plažami, kot je denimo Bitez Beach, ki so zaradi plitkega morja kot nalašč tako za družine z otroki, kot tudi pare in vse, ki si želijo mirnega oddiha.

Po drugi strani pa okolica mestnega pristanišča in plaža Gumbet Beach predstavljata popolno zatočišče za vse, ki imajo radi dobro vzdušje in zabave, saj tu najdete ogromno restavracij in barov, kjer je mogoče žurati pozno v noč.

Zaradi razkošnosti in priljubljenosti Bodrum domačini imenujejo tudi turški St. Tropez, a dejstvo je, da se lahko to slikovito mesto pohvali tudi z bogato zgodovino, ki sega že daleč v antično dobo, ko je bil znan kot Halikarnas, rojstno mesto zgodovinarja Herodota.

Posledično lahko all inclusive počitnice v Bodrumu v Turčiji odlično dopolnite z obiskom muzejev, antičnega mavzoleja, gradu, pristanišča in antičnega gledališča, vse skupaj pa zaokrožite še z izjemnimi kulinaričnimi dobrotami, med katerimi ne manjka svežih morskih jedi, turških kebabov, tradicionalnih meze prigrizkov in sladic, med katerimi je najbolj znana zagotovo baklava.

Počitnice.si lahko na all inclusive počitnice v Bodrum poletite vsak teden z neposrednim letom iz Dunaja ali iz Ljubljane preko Istanbula ter uživate v razkošni all inclusive ponudbi z nepozabnim razgledom na jahte in sončni zahod.

