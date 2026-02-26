Vlada je v sredo na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je razrešila častnega generalnega konzula v Istanbulu Mustafo Basarja Ariogluja, so danes za STA potrdili na zunanjem ministrstvu. Arioglu, ki je bil častni konzul od leta 2003, je "s svojim delovanjem škodil ugledu in interesom Republike Slovenije", so pojasnili.

Kako je Arioglu, sicer direktor turškega gradbenega podjetja Yapi Merkezi, ki je eden od glavnih izvajalcev pri projektu drugega tira med Divačo in Koprom, škodil ugledu in interesom Slovenije, na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve niso pojasnili.

Podjetje terja 330 milijonov evrov odškodnine

Podjetje Yapi Merkezi obenem od Slovenije terja odškodnino v višini kar 330 milijonov evrov, ker da je Slovenija kršila pogodbe o gradnji drugega tira, mednarodno gradbeno zakonodajo ter sporazume med Slovenijo in Turčijo, je januarja letos poročal časopis Dnevnik. Na infrastrukturnem ministrstvu so zahtevo podjetja označili za neutemeljeno izsiljevanje.

Arioglu se je poleg tega lani v Turčiji znašel v preiskavi. Turški mediji so maja lani poročali, da so tamkajšnji organi pregona v preiskavi korupcije, goljufij, podkupovanja in izsiljevanja pridržali 45 oseb, med njimi tudi Ariogluja in več njegovih poslovnih partnerjev. Na ministrstvu so takrat dejali, da razvoj dogodkov spremljajo.