Turške delavce, zaposlene pri podjetju Yapi Merkezi, izvajalcu pri projektu drugi tir, so danes v delavskem naselju v Orehku obiskali inšpektorji in policisti, ki preverjajo sume kršitev temeljnih pravic delavcev oziroma delovne zakonodaje. Pri njih so bili tudi predstavniki ministrstva za delo in jih oskrbeli z informacijami o njihovih možnostih.

Kot je za STA pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan, sta v Orehku danes potekali dve aktivnosti. Prvo so izvajali inšpektorji Inšpektorata RS za delo in policisti, ki so sprožili nadzor nad spoštovanjem temeljnih delavskih pravic in zakona o delovnih razmerjih v gradbenem podjetju Yapi Merkezi.

"Teh postopkov ne morem komentirati, ker so jih organi nadzora vodili samostojno in avtonomno," je opozoril.

Drugo aktivnost so medtem izvajali predstavniki ministrstva za delo, Info točke za tujce, ki deluje v okviru Zavoda RS za zaposlovanje, in zavoda samega, je nadaljeval Juvan. Namen obiska je bil svetovati in odgovarjati na vprašanja delavcev, ki jim Yapi Merkezi "vsiljuje sporazumne odpovedi od pogodb o zaposlitvi s pavšalnimi obljubami o finančnih pridobitvah".

Državni sekretar: Žal mi je, da moram to reči, a Yapi Merkezi delavcem tudi laže

"Žal mi je, da moram to reči, a Yapi Merkezi delavcem tudi laže. Ne daje jim jasnih informacij, kakšne so njihove pravice v primeru, da sporazuma ne podpišejo, grozi jim, da jim bo, če sporazuma ne podpišejo, prenehal dostavljati hrano, da bodo morali takoj zapustiti državo," je dejal državni sekretar.

Foto: Matic Prevc/STA

A če bodo delavci sporazume podpisali, bodo izgubili pravico do nadomestila za čas brezposelnosti pri zavodu za zaposlovanje. Kot prejemniki tega nadomestila bi imeli možnost za trimesečno zakonito bivanje v Sloveniji, v tem času pa bi jim zavod lahko pomagal poiskati nove zaposlitve, je spomnil Juvan. "Tako da so trditve Yapi Merkezija, da morajo, če ne podpišejo sporazuma, takoj zapustiti državo, napačne," je dodal.

Delavci si želijo podpisati sporazume in se vrniti v Turčijo

Si pa turški delavci po njegovih besedah v resnici želijo podpisati sporazume in se vrniti v Turčijo, "njihov problem pa je, da nimajo nobene garancije, da bodo denarni prejemki, obljubljeni v sporazumu, tudi dejansko izplačani". Nekateri njihovi prijatelji, ki so sporazume že podpisali in so zdaj v Turčiji, jim namreč poročajo, da vsega denarja še niso dobili, je pristavil.

Tudi sicer Yapi Merkezi zaposlenim še ni poravnal plač v celoti, delavci pa trdijo tudi, da jim ni plačal nadur, saj da so na gradbišču delali več, kot je navedeno na njihovih plačilnih listah.

Turškim delavcem bodo, tako državni sekretar, za pomoč na voljo še naprej - in sicer tako na Info točki za tujce kot na ministrstvu. Ministrstvo za delo bo projektnemu podjetju 2TDK, ki bdi nad izgradnjo drugega tira, predlagalo, da skuša dati garancijo delavcem, "da bodo plačila, za katera se lahko dogovorijo, tudi prejeli", je napovedal in dodal, da bo osebno v stiku z 2TDK.

V delavskem je trenutno okoli 50 delavcev

V delavskem naselju je sicer trenutno po Juvanovi oceni okoli 50 turških delavcev. "V tem taboru, kjer ni niti enega bifeja, je le ena kantina, so 24 ur. Zdaj ko so brez dela in ko tudi nimajo več avtobusnih prevozov, ker so bili tudi ti ukinjeni, so v psihični stiski. Tisto okolje nima nobene pametne infrastrukture, živijo v negotovosti, tudi njihova kadrovska služba jim na pisna sporočila ne odgovarja, informacije jim podajajo ustno. /.../ Njihov vsakdan tam zagotovo ni v redu," je povzel razmere.

V 2TDK so medtem danes pozdravili dejstvo, da se je v iskanje rešitev težav turških delavcev vključilo tudi ministrstvo za delo, saj verjamejo, "da je konstruktiven dialog ključ do izboljšanja razmer". "Le ministrstvo s svojimi inšpekcijskimi službami ima pristojnosti in orodja, da zagotovi nadzor nad spoštovanjem delovnih predpisov," so ocenili.

Iz podjetja so sporočili, da so z večino delavcev že dosegli dogovor

Vnovič so poudarili, da v okviru svojih zakonskih pristojnosti ne morejo neposredno posegati v delovna razmerja med izvajalcem in njegovimi zaposlenimi, da pa delajo vse, kar je v njihovi pristojnosti, da se situacija delavcev čim prej razreši. Že v sredo so napovedali, da bodo ob izpolnjenih pogojih sami poplačali podizvajalce.

V Yapi Merkeziju pa so v sredo zagotovili, da so z večino delavcev na projektu drugega tira že dosegli dogovor. Vsi, ki so še v Orehku, so še naprej zaposleni in prejemajo polno plačo, čeprav trenutno ne delajo, so navedli.