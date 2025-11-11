Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Inšpekcija pri nadzoru lovcev ugotovila nekatere nepravilnosti

Lovec, lovstvo | Inšpekcija za lovstvo in uprava bosta tovrstne nadzore nadaljevali tudi decembra. | Foto STA

Inšpekcija za lovstvo in uprava bosta tovrstne nadzore nadaljevali tudi decembra.

Foto: STA

Inšpekcija za lovstvo ter uprava za varno hrano sta pri nadzoru skupnih lovov na območju Posavskega in Novomeškega odkrili nekatere nepravilnosti. Med drugim so našli prepovedano polavtomatsko orožje z nabojnikom, ki sprejme več kot dva naboja. Kršitelje so oglobili. Nepravilnosti so zaznali tudi pri ukrepih zaradi afriške prašičje kuge.

Zaradi velike stopnje ogroženosti Slovenije pred afriško prašičjo kugo je Inšpekcija za lovstvo, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, pri nadzorih še posebej preverjala izvajanje biovarnostnih ukrepov v zvezi z lovom, kot so čiščenje in razkuževanje obutve, vozil ter opreme in vodenje podatkov o udeležencih na skupinskih lovih.

Inšpekcija je pri lovcih prav tako preverjala lovske izkaznice, primernost uporabe lovskega orožja glede na izvajanje lova na določeno vrsto divjadi, ustrezno uporabo lovskih psov v lovišču ter postopke ob izvajanju skupinskega lova v skladu z načrtom ravnanja.

Nepravilnosti glede vodenja evidenc

Pri nadzoru so ugotovili, da so pregledane upravljavke lovišč izvajale ustrezne biovarnostne ukrepe za preprečevanje afriške prašičje kuge pred začetkom lova. V nekaterih primerih pa so odkrili uporabo polavtomatskega orožja z nabojnikom, ki sprejme več kot dva naboja. Ker je to z zakonom prepovedano, je inšpekcija za lovstvo izrekla globe, so sporočili z inšpektorata za kmetijstvo.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je medtem preverjala ravnanje z odstreljenimi divjimi prašiči in registrirane zbiralnice za prevzem odstreljene divjadi ter ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi. Pri nadzoru registriranih zbiralnic uplenjene divjadi ter izvajanja biovarstvenih ukrepov po končanem lovu, ki jih morajo lovske družine izvajati v zvezi z afriško prašičjo kugo, je uprava ugotovila nepravilnosti, prav tako je ugotovila nepravilnosti v zvezi z ravnanjem z živalskimi stranskimi proizvodi ter glede vodenja evidenc.

Odredili so ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V zvezi s higienskim stanjem registriranih zbiralnic uplenjene divjadi in sledljivostjo divjačine niso ugotovili nepravilnosti. Inšpekcija za lovstvo in uprava bosta tovrstne nadzore izvajali tudi v mesecu decembru.

