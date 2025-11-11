Policija je danes popoldne posredovala pred vladnim poslopjem v Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer je pripadnik Štajerske varde želel predsedniku vlade Robertu Golobu osebno izročiti nezakonito orožje, poroča spletni portal N1. Pripadnik varde Ivan Bolfek je svoje početje tudi objavil na družbenih omrežjih.

Iz posnetkov na Facebooku je razvidno, da je pripadnik Štajerske varde pred vladno palačo med drugim prinesel pištolo. Ob tem je na posnetkih večkrat izrazil nasprotovanje odvzemu orožja ter izrazil prepričanje, da ni problem v orožju, pač pa ljudeh, ki odločajo o prihodnosti države. Iz videoposnetkov je prav tako razvidno, da je na kraju posredovala policija.

Foto: Ivan Bolfek/Facebook Foto: Ivan Bolfek/Facebook

V kabinetu predsednika vlade samega dogodka niso podrobneje komentirali, v odzivu za STA so navedli, da pričakujejo, da bo policija opravila vse postopke v skladu z zakonodajo.

Do dogodka pred vladnim poslopjem sicer prihaja dan po tistem, ko je premier Robert Golob v DZ napovedal zakon, ki bo omogočil predajo nezakonitega orožja brez posledic. "Želimo dati vsem priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona tisti, ki posedujejo doma ilegalno orožje, tega lahko izročijo policiji brez pravnih posledic. Na ta način želimo vsem tistim, ki imajo poštene namene, dati priložnost, da se tega orožja znebijo. Po preteku tega obdobja pa bomo pričakovali od policije, da takrat, ko se pojavi zaznava nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in predvsem hitro," je dejal Golob.