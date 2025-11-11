Novomeški policisti med hišno preiskavo zasegli petarde in zračno puško

Novomeški policisti so bili pred dnevi obveščeni o motečem streljanju in pokanju v naselju Pot v gaj.

Po pridobljeni odredbi sodišča so v ponedeljek popoldne opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 37-letne ženske. Našli in zasegli so 94 petard in zračno puško z daljnogledom.

Zaradi suma nedovoljene predelave bodo puško poslali v preiskavo, na podlagi ugotovitev pa bodo zoper 37-letnico ustrezno ukrepali.

Foto: PP Novo mesto