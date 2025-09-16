Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
16. 9. 2025,
9.02

28-letniku zasegli več vrst drog #foto

Policisti še naprej zbirajo obvestila. | Foto PU Ljubljana

Policisti še naprej zbirajo obvestila.

Foto: PU Ljubljana

Ljubljanski policisti so po hišni preiskavi na območju Ljubljane pri 28-letnem osumljencu zasegli več vrst drog, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Našli so heroin, kokain, konopljo, med drugim pa še pripomočke za pakiranje in gotovino.

Po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi so hišno preiskavo pretekli teden opravili policisti Policijske postaje Moste.

28-letnik je skrival okoli 250 gramov heroina, okoli 50 gramov kokaina in okoli 400 gramov prepovedane droge konoplja. Hkrati so policisti zasegli tudi pripomočke za pakiranje droge, kot so natančne tehtnice, stroj za vakuumiranje, vrečke in tudi denar.

droge, zaseg, policija, hišna preiskava, Ljubljana | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana droge, zaseg, policija, hišna preiskava, Ljubljana | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

droge, zaseg, policija, hišna preiskava, Ljubljana | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

