Nova droga v Mariboru: lističi, ki ljudi pahnejo v nezavest

V Mariboru se je pojavila nova oblika droge, ki zlasti med brezdomnimi in osebami z obstoječimi odvisnostmi povzroča zaskrbljenost. Lističi, prepojeni s sintetičnimi kanabinoidi, uporabnike pogosto pahnejo v nezavest, policija pa jih zaradi videza navadnega papirja težko zazna, piše Večer.

Psihiater Martin Gselman, vodja centra za zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, pojasnjuje, da lističe narežejo na trakce, jih dodajo v tobak in pokadijo. "Ker je droga zelo močna, že en dim lahko povzroči omedlevanje. Gre za sintetični kanabinoid, ki je zelo potenten," razloži. Priljubljena je predvsem zaradi nizke cene in hitrega učinka umirjenosti, kar vodi do pogoste zlorabe med ranljivimi skupinami.

Kdo jo uporablja in kakšne so posledice

Večina uporabnikov so brezdomne osebe ali tisti z že obstoječimi odvisnostmi, ki se zadržujejo na javnih mestih, na primer na avtobusni postaji v Mariboru. Čeprav ob uživanju pride do izgube zavesti, do zdaj zdravniki hujših zapletov niso zabeležili. Gselman opozarja, da za zdaj ne gre za fentanil, ki bi bil bistveno bolj nevaren.