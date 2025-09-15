Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

15. 9. 2025,
Nova droga v Mariboru: lističi, ki ljudi pahnejo v nezavest

Ka. N.

Droga za zdaj ni smrtno nevarna, lahko pa se uporabniki ob padcu poškodujejo. Mimoidoči pogosto pokličejo reševalce, saj so osebe omedlele na javnih prostorih. Gre za majhno skupino posameznikov srednjih let, ki jih v urgentni center UKC Maribor velikokrat pripeljejo v skupini, včasih celo dvakrat v 24 urah. Točne substance ne poznajo, a hujših zapletov do zdaj niso zabeležili.

Droga za zdaj ni smrtno nevarna, lahko pa se uporabniki ob padcu poškodujejo. Mimoidoči pogosto pokličejo reševalce, saj so osebe omedlele na javnih prostorih. Gre za majhno skupino posameznikov srednjih let, ki jih v urgentni center UKC Maribor velikokrat pripeljejo v skupini, včasih celo dvakrat v 24 urah. Točne substance ne poznajo, a hujših zapletov do zdaj niso zabeležili.

V Mariboru se je pojavila nova oblika droge, ki zlasti med brezdomnimi in osebami z obstoječimi odvisnostmi povzroča zaskrbljenost. Lističi, prepojeni s sintetičnimi kanabinoidi, uporabnike pogosto pahnejo v nezavest, policija pa jih zaradi videza navadnega papirja težko zazna, piše Večer.

Psihiater Martin Gselman, vodja centra za zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, pojasnjuje, da lističe narežejo na trakce, jih dodajo v tobak in pokadijo. "Ker je droga zelo močna, že en dim lahko povzroči omedlevanje. Gre za sintetični kanabinoid, ki je zelo potenten," razloži. Priljubljena je predvsem zaradi nizke cene in hitrega učinka umirjenosti, kar vodi do pogoste zlorabe med ranljivimi skupinami.

Kdo jo uporablja in kakšne so posledice

Večina uporabnikov so brezdomne osebe ali tisti z že obstoječimi odvisnostmi, ki se zadržujejo na javnih mestih, na primer na avtobusni postaji v Mariboru. Čeprav ob uživanju pride do izgube zavesti, do zdaj zdravniki hujših zapletov niso zabeležili. Gselman opozarja, da za zdaj ne gre za fentanil, ki bi bil bistveno bolj nevaren.

