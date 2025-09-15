Policija išče moške na fotografiji. Ste jih videli?

Policija išče tri osebe, osumljene ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru. Gre za 21-letnega Edina Bertolinija, 25-letnega Bajrama Halitija in 19-letnega Angelina Schnebergerja iz območja Maribora.

V okviru kriminalistične preiskave kaznivih dejanj ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru, ki so bili izvedeni 2. julija, 19. julija in 2. septembra, mariborski policisti iščejo tri osebe, in sicer 21-letnega Edina Bertolinija, 25-letnega Bajrama Halitija in 19-letnega Angelina Schnebergerja.

Vse, ki bi iskane osebe opazili ali imeli informacije, kje se nahajajo, policisti pozivajo, naj jih o tem nemudoma obvestijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon 0801200.