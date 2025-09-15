Šentjur: zabodel je svojega sorodnika

Celjski policisti so sporočili, da so pretekli teden na območju Šentjurja obravnavali poskus uboja.

Kot so sporočili celjski policisti, se je incident zgodil v noči na četrtek. Obveščeni so bili, da sta se na območju Policijske postaje Šentjur sprla sorodnika. Med prepirom je eden od njiju z nožem zabodel drugega v predel nadlahti, s čimer mu je povzročil hudo telesno poškodbo. Poškodovanemu so na kraju nudili pomoč reševalci in ga v nadaljevanju odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.

Policisti so storilcu odvzeli prostost. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.