Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
14.54

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija Šentjur poskus uboja nož

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 14.54

7 minut

Šentjur: zabodel je svojega sorodnika

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
nož, umor | Z nožem ga je zabodel v predel nadlahti. | Foto Guliverimage

Z nožem ga je zabodel v predel nadlahti.

Foto: Guliverimage

Celjski policisti so sporočili, da so pretekli teden na območju Šentjurja obravnavali poskus uboja.

Kot so sporočili celjski policisti, se je incident zgodil v noči na četrtek. Obveščeni so bili, da sta se na območju Policijske postaje Šentjur sprla sorodnika. Med prepirom je eden od njiju z nožem zabodel drugega v predel nadlahti, s čimer mu je povzročil hudo telesno poškodbo. Poškodovanemu so na kraju nudili pomoč reševalci in ga v nadaljevanju odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. 

Policisti so storilcu odvzeli prostost. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Napad Savudrija
Novice Spregovorila v Savudriji napadena 26-letnica in 28-letnik: Bala sva se, da bova umrla. To je poskus uboja.
Slovenska policija
Novice Pripor za osumljenko uboja moškega v Lovrencu na Pohorju
Slovenska policija
Novice Grozljivka na Štajerskem: z nožem mu je prerezala vrat
policija Šentjur poskus uboja nož
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.