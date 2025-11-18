Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Mateja Trunk Hrvatin

18. 11. 2025,
6 ur, 24 minut

Martin Premk

Torek, 18. 11. 2025, 4.00

6 ur, 24 minut

Premk: Začuda še ne obžalujem, da sem šel v politiko #Spotkast

Mateja Trunk Hrvatin

Kaj se zgodi, ko zgodovinar stopi v politiko in odkrito pove, kako se pri nas uporablja zgodovina? Dr. Martin Premk v Spotkastu brez olepševanja razloži, zakaj ga ne preseneča, da se druga svetovna vojna znova pojavlja v političnih obračunih. Spregovori o času Covida, o retoriki, ki jo je težko pozabiti, ter o dilemah, ki so ga spremljale, ko se je iz muzeja preselil v parlament. Dotakne se tudi tem, ki so pogosto občutljive: od povojnih grobišč do sprave, od zlorab zgodovine do tega, kako politične zgodbe izkrivijo stroko.

Kdo danes določa, kako razumemo zgodovino – stroka ali politika?

V jutrišnjem Spotkastu z dr. Martinom Premkom tudi o:

- tem, zakaj se druga svetovna vojna znova vrača v politične obračune;
- povojnih grobiščih in političnih pritiskih, od Macesnove gorice do vprašanja pietete in zakonsko določenih rokov;
- spravi kot odnosu med ljudmi in tem, zakaj "okvirjev druge svetovne vojne ne moremo spreminjati";
- prelomu v času covida-19, o retoriki in tem, zakaj je prav to obdobje vplivalo na njegovo odločitev za politiko;
- tem, kako je "padel s hruške v politiko" in zakaj kljub vsemu tega koraka "še ne obžaluje";
- delu v odboru za obrambo, modernizaciji vojske, helikopterskem reševanju in političnih manipulacijah, ki jih je spremljal;
- gorskih reševalcih, nevarnostih v hribih in tem, zakaj so največja težava "turisti, ki ne znajo niti stopiti čez skalo";
- mladih in zgodovini, ter zakaj je pomembno, da razumemo, da "to, kar imamo danes, ni samoumevno".
Martin Premk | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek
Martin Premk
Martin Premk
