Taja Kaja Cekuta

Torek,
18. 11. 2025,
4.00

6 ur, 22 minut

Tako boste ocvrli najboljše miške

Taja Kaja Cekuta

miške

Foto: Shutterstock

Leto se počasi nagiba h koncu. Dnevi so vse krajši, jutra hladnejša, dom pa postane prostor, kjer si želimo še več topline in mehkobe. Ko se zunaj spusti mrak, ni nič lepšega kot skodelica toplega čaja in skromna, a neustavljivo dobra sladica. V tokratnem receptu zato predstavljamo nadvse okusne ocvrte miške z dodatkom rikote, ki vsak grižljaj naredi še bolj mehak in rahlo kremast.

Sestavine: 

  • 2 jajci
  • 500 gramov rikote
  • 120 gramov bele moke
  • 1 zavitek pecilnega praška
  • 4 žlice kristalnega sladkorja
  • 1 žlica javorjevega sirupa
  • 1 žlica vaniljevega izvlečka
  • olje za cvrtje

Postopek: 

V večji skledi zmešajte jajci, sladkor, javorjev sirup in vaniljev izvleček. Mešajte, dokler masa ne postane gladka in rahlo penasta. 

Dodajte rikoto in jo nežno vmešajte v jajčno zmes, da dobite enotno, mehko maso. 

V ločeni posodi zmešajte moko in pecilni prašek, nato suhe sestavine postopoma presejte v mokre ter premešajte. 

V globlji ponvi segrejte olje. Ko je dovolj vroče, z dvema žlicama oblikujte majhne kupčke in jih previdno spustite v olje. 

Miške cvrite, dokler ne postanejo zlato rjave. Med cvrtjem jih obrnite, da se enakomerno obarvajo. 

Ocvrte miške odlagajte na papirnate brisače, da popivnajo odvečno olje. 

Po želji jih potresite s sladkorjem v prahu ali pa z osvežilno omako iz hrušk (zmešajte hruško, sok limone, cimet in muškatni orešček). 

Preberite še: 

jabolčna pita
Trendi Imamo recept za jabolčno pito, ki jo lahko jeste brez slabe vesti
vroča čokolada
Trendi Imamo viralen recept za okusno vročo čokolado s cimetom
smoothie
Trendi To morate poskusiti: zdrav smuti z okusom cimetovih rolic
čarobni december čarobni december sladica miške december prazniki prazniki recept
