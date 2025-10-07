Imamo recept za jabolčno pito, ki jo lahko jeste brez slabe vesti

Jabolčna pita je ena izmed tistih klasičnih sladic, ki pride v jesenskih dneh še posebej do izraza. Sladek vonj pečenih jabolk, toplina cimeta in hrustljava skorja ustvarijo občutek domačnosti in razvajanja. Toda pogosto nas pri sladicah spremlja tudi občutek krivde, saj vsebujejo veliko sladkorja in maščob. Tokrat pa je recept popolnoma drugačen, saj gre za zdravo različico jabolčne pite.

Sestavine:

4 jabolka,

12 zmehčanih datljev,

120 mililitrov kokosovega mleka,

ščepec soli,

250 gramov orehov,

4 žlice kokosovega masla,

1 žlička mletega cimeta,

2 žlici medu.

Foto: Shutterstock

Postopek:

Orehe in kokosovo maslo zmiksajte, da nastane vlažna zmes, ki jo lahko oblikujete.

Dobljeno maso enakomerno potisnite na dno pekača za pito.

Pecite 15 minut v pečici, ogreti na 175 stopinj Celzija, da pita postane zlato rjava. Nato jo ohladite.

Jabolka narežite na tanke rezine.

V mikserju zmiksajte zmehčane datlje, kokosovo mleko in sol, da dobite gladko kremo.

Ko je skorja ohlajena, jo enakomerno premažite z datljevo kremo, na vrh pa razporedite narezana jabolka.

V manjši posodici zmešajte med in cimet ter s to mešanico premažite jabolka, da bodo med peko lepo porjavela.

Pito vrnite v pečico in pecite pri 175 stopinj Celzija, dokler jabolka ne postanejo mehka in skorja zlato rjava.

