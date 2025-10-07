Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
7. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 49 minut

Imamo recept za jabolčno pito, ki jo lahko jeste brez slabe vesti

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

jabolčna pita | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jabolčna pita je ena izmed tistih klasičnih sladic, ki pride v jesenskih dneh še posebej do izraza. Sladek vonj pečenih jabolk, toplina cimeta in hrustljava skorja ustvarijo občutek domačnosti in razvajanja. Toda pogosto nas pri sladicah spremlja tudi občutek krivde, saj vsebujejo veliko sladkorja in maščob. Tokrat pa je recept popolnoma drugačen, saj gre za zdravo različico jabolčne pite.

@alexismswan the BEST healthy salted caramel apple pie 4 apples, I used two Granny Smith and two stark 12 softened dates 1/2 cup full fat coconut milk 1/4 tsp salt 2.5 cups walnuts 4 tbs vegan butter (can use regular too) 1/3 tsp cinnamon 2 tsp honey Place walnuts and butter in a food processor, and pulse until it’s a fine crumble. Press into a pie plate and bake at 350 until golden brown, about 10-15 mins. Allow to cool. Meanwhile thinly slice all of your apples. Make date caramel by blending softened dates, salt and coconut milk until smooth. When crust is cool, pour date caramel over pie crust and gently spread over crust. Top with apples, and finally brush tops of apples with the honey and cinnamon mixture. Bake at 350 until apples are soft and crust is a deep brown. I top mine with a dollop of Greek yogurt and it gives it a cheesecake flavor that’s to die for. #hormonebalance #cyclesyncing #lutealphase #healthyrecipe #veganrecipes ♬ Autumn Leaves - Timothy Cole

Sestavine:

  • 4 jabolka,
  • 12 zmehčanih datljev,
  • 120 mililitrov kokosovega mleka,
  • ščepec soli,
  • 250 gramov orehov,
  • 4 žlice kokosovega masla,
  • 1 žlička mletega cimeta,
  • 2 žlici medu.

jabolka, čežana | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Postopek:

Orehe in kokosovo maslo zmiksajte, da nastane vlažna zmes, ki jo lahko oblikujete. 

Dobljeno maso enakomerno potisnite na dno pekača za pito.

Pecite 15 minut v pečici, ogreti na 175 stopinj Celzija, da pita postane zlato rjava. Nato jo ohladite.

Jabolka narežite na tanke rezine.

V mikserju zmiksajte zmehčane datlje, kokosovo mleko in sol, da dobite gladko kremo.

Ko je skorja ohlajena, jo enakomerno premažite z datljevo kremo, na vrh pa razporedite narezana jabolka.

V manjši posodici zmešajte med in cimet ter s to mešanico premažite jabolka, da bodo med peko lepo porjavela.

Pito vrnite v pečico in pecite pri 175 stopinj Celzija, dokler jabolka ne postanejo mehka in skorja zlato rjava.

recept jabolka jabolčna pita zdrav recept zdrav recept
