Ko se poletje počasi poslavlja in dnevi postanejo hladnejši, se prileže pijača, ki nas osveži in pogreje hkrati. Limonada sicer velja za simbol poletja, a z nekaj sezonskimi sestavinami jo lahko spremenimo v pravo jesensko poslastico. Svežina limone, toplina cimeta in sladek pridih jabolk ustvarijo popolno kombinacijo okusov, ki nas spomnijo na jesenske sprehode med pisanimi listi.