Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Torek,
9. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 20 minut

Imamo recept za okusno jesensko limonado

Limonada | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ko se poletje počasi poslavlja in dnevi postanejo hladnejši, se prileže pijača, ki nas osveži in pogreje hkrati. Limonada sicer velja za simbol poletja, a z nekaj sezonskimi sestavinami jo lahko spremenimo v pravo jesensko poslastico. Svežina limone, toplina cimeta in sladek pridih jabolk ustvarijo popolno kombinacijo okusov, ki nas spomnijo na jesenske sprehode med pisanimi listi.

Sestavine:

  • 2 večji limoni (sok in nekaj rezin za dekoracijo),
  • 300 mililitrov sveže stisnjenega jabolčnega soka,
  • 1 žlica medu,
  • 1/2 čajne žličke mletega cimeta,
  • 500 mililitrov vode,
  • nekaj lističev sveže mete,
  • kocke ledu.

cimet | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Postopek:

Limoni dobro operemo, iztisnemo sok in narežemo še nekaj rezin za dekoracijo.

V vrču zmešamo limonin sok, jabolčni sok in med, da se okusi lepo povežejo.

Dodamo cimet in premešamo. 

Dolijemo vodo in po želji primešamo kocke ledu.

Pred serviranjem dodamo še lističe mete in rezine limone.

