Pred nami je topel in vlažen konec tedna, predvsem v nedeljo bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji deževalo. Že v prihodnjem tednu pa se bo vremenski režim nad Evropo spremenil, napoveduje agencija za okolje. "Prva hladna fronta bo Slovenijo predvidoma prešla v noči na torek. Ponedeljek bo še dokaj topel, padavine bodo zajele vso Slovenijo in do torkovega jutra večinoma že ponehale. Meja sneženja bo predvidoma ostala nad okoli 500 metri nad morjem, saj se bo hladilo šele ob koncu padavin (v drugem delu noči na torek)," so zapisali na Arsu. Meja sneženja pa se bo lahko občasno približala nižinam predvsem v petek, 21., in soboto, 22. novembra. Že v današnjem jutru so se temperature ob šesti uri ponekod spustile pod ledišče.

Kot napovedujejo na Arsu, se bo v prihodnjem tednu vremenski režim nad Evropo spremenil. "Od severa bo proti Alpam in Sredozemlju pritekal precej hladnejši zrak, občasno tudi na našem območju pričakujemo prehode vremenskih front," poroča agencija za okolje.

Prva hladna fronta nas bo prešla v noči na torek

Prva hladna fronta bo tako Slovenijo predvidoma prešla v noči na torek. Ponedeljek pa bo po trenutnih napovedih še dokaj topel, padavine bodo zajele vso Slovenijo in do torkovega jutra večinoma že ponehale, pojasnjujejo na Arsu. Meja sneženja bo predvidoma ostala nad okoli 500 metri nad morjem, saj se bo ohladilo šele ob koncu padavin (v drugem delu noči na torek).

Delna razjasnitev sredi tedna, druga polovica v znamenju prodora polarne zračne mase

"Sredi tedna se bo prehodno delno razjasnilo, v drugi polovici tedna pa kaže na obsežen prodor hladne in vlažne polarne zračne mase proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju. Ob tem bo nad Sredozemljem predvidoma nastalo tudi samostojno ciklonsko območje, tak razvoj vremena pa bo našim krajem prinašal občasne padavine in nizko mejo sneženja," so zapisali na Arsu.

Meja sneženja se bo v teh dveh dneh občasno približala nižinam

Dodali so, da se bo v gorah gotovo nabralo nekaj snega, prav lahko pa se zgodi tudi, da se bo meja sneženja v drugi polovici tedna (predvsem v petek, 21., in soboto, 22. novembra) občasno približala tudi nižinam. Razvoj bo, kot je zapisal Arso, odvisen predvsem od lege sredozemskega ciklona, ki pa še ni zanesljivo napovedljiv.

Med najhladnejšimi in najtoplejšimi kraji je bilo kar 16 stopinj razlike



Na vremenskem portalu so zapisali, da se je nad Slovenijo "razširil zelo topel zrak za sredino novembra, vendar topel jugozahodnik še ni dosegel vseh kotičkov naše države". Današnje jutranje temperature so bile zato zelo raznolike. "Med najhladnejšimi in najtoplejšimi kraji je bilo kar 16 stopinj razlike," so izpostavili na portalu.



Najnižjo temperaturo so po podatkih Arsa ob 6. uri zjutraj zabeležili v Ratečah in na Rudnem polju, kjer sta bili –2 stopinji Celzija. Pod ničlo je bilo tudi v Slovenj Gradcu, Rogaški Slatini, Logarski dolini in Kamniški Bistrici, kjer se je živo srebro spustilo na –1 stopinjo.



"Medtem ko je po nekaterih nižinah zjutraj zmrzovalo, je bilo v višjih legah izjemno toplo. Najtoplejši zrak se je zjutraj zadrževal med približno 1.200 in 1.700 metri nadmorske višine. Na Svetih Treh Kraljih na Pohorju so izmerili kar 14 stopinj Celzija, na Rogli 12, na Uršlji gori 11 in celo na Kredarici pet stopinj nad ničlo," je poročal portal Meteoinfo.



Zakaj se dogajajo take razporeditve temperatur?



Kot pojasnjujejo na Meteoinfo, je taka razporeditev temperatur posledica izrazitega temperaturnega obrata. "Hladen zrak je težji od toplega, zato se ob mirnem vremenu ponoči steka v nižje dele površja in tam zastaja. Topel zrak, ki ga prinaša jugozahodnik, pa najprej doseže vzpeti svet, medtem ko se po nižinah ob brezvetrju ustvarijo značilna jezera hladnega zraka. Zaradi tega so bile višje lege zjutraj zelo tople, po nekaterih kotlinah pa še vztraja hladen zrak," so zapisali. Prav zaradi opisanega pojava se je danes zjutraj med toplejšimi kraji znašlo tudi Babno Polje, kjer so namerili 11 stopinj Celzija. Današnji pogled s Krvavca Foto: ARSO Meteo



Kot je dodal meteorolog Meteoinfa Rok Nosan, so taki kontrasti jeseni in pozimi pogosti. "Hribi in doline usmerjajo tok zraka, zato topel jugozahodnik nekatere predele doseže precej kasneje kot druge. Tam, kjer je bilo ozračje mirno, se je ponoči močno ohladilo, v krajih z vsaj nekaj vetra pa so temperature ostale visoke." Na vremenskem portalu so zapisali, da se je nad Slovenijo "razširil zelo topel zrak za sredino novembra, vendar topel jugozahodnik še ni dosegel vseh kotičkov naše države". Današnje jutranje temperature so bile zato zelo raznolike. "Med najhladnejšimi in najtoplejšimi kraji je bilo kar 16 stopinj razlike," so izpostavili na portalu.Najnižjo temperaturo so po podatkih Arsa ob 6. uri zjutraj zabeležili v Ratečah in na Rudnem polju, kjer sta bili –2 stopinji Celzija. Pod ničlo je bilo tudi v Slovenj Gradcu, Rogaški Slatini, Logarski dolini in Kamniški Bistrici, kjer se je živo srebro spustilo na –1 stopinjo."Medtem ko je po nekaterih nižinah zjutraj zmrzovalo, je bilo v višjih legah izjemno toplo. Najtoplejši zrak se je zjutraj zadrževal med približno 1.200 in 1.700 metri nadmorske višine. Na Svetih Treh Kraljih na Pohorju so izmerili kar 14 stopinj Celzija, na Rogli 12, na Uršlji gori 11 in celo na Kredarici pet stopinj nad ničlo," je poročal portal Meteoinfo.Kot pojasnjujejo na Meteoinfo, je taka razporeditev temperatur posledica izrazitega temperaturnega obrata. "Hladen zrak je težji od toplega, zato se ob mirnem vremenu ponoči steka v nižje dele površja in tam zastaja. Topel zrak, ki ga prinaša jugozahodnik, pa najprej doseže vzpeti svet, medtem ko se po nižinah ob brezvetrju ustvarijo značilna jezera hladnega zraka. Zaradi tega so bile višje lege zjutraj zelo tople, po nekaterih kotlinah pa še vztraja hladen zrak," so zapisali. Prav zaradi opisanega pojava se je danes zjutraj med toplejšimi kraji znašlo tudi Babno Polje, kjer so namerili 11 stopinj Celzija.Kot je dodal meteorolog Meteoinfa, so taki kontrasti jeseni in pozimi pogosti. "Hribi in doline usmerjajo tok zraka, zato topel jugozahodnik nekatere predele doseže precej kasneje kot druge. Tam, kjer je bilo ozračje mirno, se je ponoči močno ohladilo, v krajih z vsaj nekaj vetra pa so temperature ostale visoke."

Danes večinoma oblačno, drugod bo še precej jasno

Danes bo na Primorskem, Notranjskem in ponekod v osrednjih krajih večinoma oblačno, ponekod bo tudi rosilo. Drugod bo še precej jasno, le del dopoldneva bo ponekod po nižinah še megleno. Zapihal bo jugozahodnik, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske, so zapisali na spletnih straneh agencije za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija.

V soboto se bo oblačnost postopno razširila nad večji del Slovenije. Ponekod na vzhodu bo še nekaj sončnih obdobij, v zatišnih legah pa bo zjutraj lahko tudi megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Po večini bo pihal šibak jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od šest do 12, v zatišnih legah severne Slovenije malo nad lediščem, najvišje dnevne od 11 do 17 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo povsod pooblačilo

V nedeljo bo po večini oblačno ter na zahodu in v osrednjih krajih deževno, medtem ko bo proti vzhodu ostalo po večini suho. V ponedeljek se bo povsod pooblačilo. Padavine na zahodu se bodo še okrepile in čez dan od severa postopno zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Oba dneva bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Toplo bo, še dodajajo na Arsu.

Oktober 2025 je bil tretji najtoplejši oktober na svetovni ravni, odkar obstajajo meritve. Povprečna temperatura je bila 15,14 stopinje Celzija, kar je 0,70 stopinje Celzija nad oktobrskim povprečjem za obdobje med letoma 1991 in 2020. Leto 2025 bo skoraj zagotovo postalo drugo ali tretje najtoplejše leto, odkar obstajajo meritve. Morda bo izenačeno z letom 2023, ki je trenutno drugo najtoplejše leto do zdaj, dodajajo na Arsu.