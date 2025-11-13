Zima trka na vrata, in čeprav so ceste trenutno še suhe, bo treba v soboto na avtomobilih že imeti zakonsko predpisano zimsko opremo. Kakšne so zahteve, zagrožene globe, nasveti in trendi pri zimskih pnevmatikah?

Foto: Blaž Vonča V soboto, 15. novembra, se bo ponovno začelo zakonsko obdobje, ko je na slovenskih cestah obvezna zimska oprema. To pomeni pnevmatike z oznako M+S (tudi M.S ali M&S), ki morajo imeti vsaj tri milimetre profila. To je zakonski minimum, ki pa se ga vsaj pri omenjenem profilu ne gre pretirano držati.

Priporočljivo je namreč na avtomobilu uporabljati vsaj med štiri in šest milimetrov profila, saj oprijem s cestiščem ob nižanju profila na snegu drastično pada. Izjemoma se je dovoljeno voziti tudi z letnimi pnevmatikami, a je treba imeti v prtljažniku ustrezne snežne verige in te namestiti, ko se začne sneg oprijemati cestišča. Dodatna izjema je še dovoljena uporaba letnih pnevmatik v priobalnem pasu.

Tudi če ni snega, ima zimska avtomobilska obutev svoje prednosti

Snega je bilo na cestah v zadnjih letih resda bolj malo, a vreme je nepredvidljivo. Zimske pnevmatike so med drugim tudi mehkejše in zato pri nižjih temperaturah pod sedmimi stopinjami Celzija nudijo boljši oprijem kot letne pnevmatike. Varnostni vidik uporabe zimskih pnevmatik je večkrat dokazan na suhi cesti in še izraziteje takrat, ko je na cesti sneg ali brozga. Pravilna avtomobilska "obutev" prinaša večjo stabilnost pri zaviranju, krajšo zavorno razdaljo in prav tako tudi boljšo stabilnost v ovinkih.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: PU Kranj

Če boste vozili brez zahtevane zimske opreme, vam grozi globa 40 evrov. Če upoštevamo "polovičko", je znesek dokaj skromnih 20 evrov. Povsem drugače pa bo, če bo zaradi neustrezne avtomobilske obutve zaradi vas obstal promet. Zgodi se lahko precej hitro, npr. na avtocestnem klancu. V tem primeru bo kazen globa 500 evrov in pet kazenskih točk. Policija vas bo odstranila iz prometa, dodatni strošek pa bo poleg globe še odvoz s strani pooblaščene avtovleke.

Visoka globa 300 evrov je tudi takrat, ko voznik v zimskih razmerah ne upošteva prepovedi ali omejitve vožnje na določenem odseku. Izpostavimo še 200 evrov globe, če vozilo ni ustrezno očiščeno. Kosi snega ali ledu, ki med vožnjo padejo z vozila, so lahko velika nevarnost za druge udeležence v prometu.

Dvesto evrov razlike za komplet najboljših in najslabših pnevmatik s testa

Ponudba zimskih pnevmatik je iz leta v leto pestrejša. Podobno kot pri avtomobilih se povečuje število proizvajalcev in pnevmatik za povprečnega uporabnika neznanih imen. Prihaja mnogo cenovno dostopnješih pnevmatik z daljnega vzhoda. Letošnji test zimskih pnevmatik evropskih avtomobilskih klubov (sodelovala je tudi slovenska AMZS) je primerjal kar 31 različnih pnevmatik.

Kar 11 jih je dobilo slabo oceno pri varnostnih merilih, s tem pa tudi niso prejeli oznake "priporočljivo". Test je prav tako pokazal, da višja cena še ne pomeni nujno tudi boljše kakovosti pnevmatik. Na vrhu testa je izstopalo šest pnevmatik, ki so dobile oznako "zelo priporočljivo".

Zanimiv je podatek, da je znašala razlika v ceni med najbolje in najslabše ocenjeno 18-palčno pnevmatiko na testu okrog 50 evrov. Pri celotnem kompletu je ta razlika torej 200 evrov. To sicer ni malo, a ta najslabša pnevmatika je imela na mokri cesti skoraj 16 metrov daljšo zavorno pot.

Foto: Motorevija AMZS

Foto: Gregor Pavšič

Zakonsko predpisana zimska oprema pa še ni vse. Poleg skrbi za zadosten profil, ki ga je pri rabljenih pnevmatikah med zimo priporočljivo večkrat preveriti, moramo vozniki pozimi pogosteje (najbolje vsak mesec) preveriti tudi tlak v pnevmatikah. Ta ima prav tako neposreden vpliv na oprijem s cestiščem in izkoristek zimske obutve. Podobno na kakovost oprijema vpliva starost pnevmatik. Ker je guma organska snov, z leti izgubi svoje optimalne lastnosti. Osnovno priporočilo je, da naj zimske pnevmatike ne bi bile starejše od štirih let.

Za konec pred zimskimi meseci še nekaj priporočil slovenske policije, vsem bralkam in bralcem pa želimo srečno vožnjo.