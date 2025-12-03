Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
3. 12. 2025,
8.23

Sreda, 3. 12. 2025, 8.23

Jutri ponekod vendarle bolj zimsko

St. M.

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nas danes čaka bolj jesensko vreme, pa se lahko jutrišnji večer pokaže v bolj zimski luči, napovedujejo Arsovi vremenoslovci. Temperature bodo danes do šest stopinj, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Danes bo oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Predvsem v vzhodnih krajih bo tudi megleno, v kombinaciji s padavinami skratka bolj sluzasto, kot rečemo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem ob šibki burji okoli 12 stopinj Celzija.

V četrtek nas čaka pretežno oblačno in sprva povečini suho vreme, na Primorskem bodo imeli šibko burjo. Proti večeru in v noči na petek pa se bodo rahle padavine od jugovzhoda razširile nad večji del Slovenije.

Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Malo bolj zimsko

Meteorologi nekoliko obotavljivo napovedujejo, da bi se meja sneženja lahko spuščala. Snežilo bo predvidoma na nadmorski višini med 400 in 700 metri, kar pomeni, da morda Jeseničane ali Ravenčane čaka nekaj zimske idile.

Zjutraj bo nekoliko bolj hladno kot danes. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Podobno vreme bodo imeli tudi v sosednjih pokrajinah, bolj sivo in z občasnimi padavinami, v Panonski nižini se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost.

Proti koncu tedna bo dež večinoma ponehal, na Primorskem se bo popoldne nekoliko zjasnilo, še več sonca bodo imeli v soboto. V notranjosti bo prevladovalo oblačno vreme, preseneti lahko tudi kakšna kaplja dežja. 

Lovrenška jezera, eden najlepših družinskih pohodov po snegu #video
