Američan Justus Reid že pol leta gradi in prenavlja hišo na območju hrvaškega Zagorja. V času gradnje in obnove objekta je doživel že praktično vse letne čase, vse od žgočega poletnega sonca, mokre in blatne jeseni, do hladne in zasnežene zime. Z vsemi tovrstnimi razmerami pa se je Justus v zadnjem mesecu uspešno kosal in njegova notranjost nepremičnine ter njena okolica sta dobili kar nekaj večjih posodobitev.

25-letni Justus Reid se je v zadnjem mesecu s prijatelji in delavci iz različnih podjetij lotil in dokončal več del. Tako je še dodatno nadgradil nepremičnino, ki jo je junija za pet tisoč evrov kupil od prijatelja. Hiša je stala na odročnem terenu, že vrsto let je bila zapuščena in zato popolnoma zaraščena.

Med drugim je Reidu uspelo očistiti nekatere notranje prostore, ena izmed umetnic pa mu je z ličnimi poslikavami olepšala steno v srednjem ter v najvišjem nadstropju hiše (podstrešno nadstropje je poslikala z oblaki, ki vizualno še povečajo prostor). Američan je s tekočo vodo (gre za deževnico, ki jo zbira v zbiralnikih) prvič opral obleke v novih pralnih strojih, v kopalnici, ki stoji neposredno zraven hiše, pa se je prvič tudi oprhal s toplo vodo.

Postavil podest za masažno kad, vsako nadstropje je dobilo novo klimatsko napravo

V enem izmed delovnih dni se je mladi in zagnani Američan s pomočjo prijateljev lotil tudi izdelave lesenega podesta, ki so ga postavili na pilote (podobno, kot so to storili z zunanjim podestom, na katerem stoji objekt s streho in sončnimi celicami). Ko so končali barvanje in ga primerno zaščitili, so na novi podest, ki stoji nad hišo, postavili masažno kad, ki jo je Reid dobil kot darilo od enega izmed sponzorjev. Poleg tega je na hiši namestil tudi žlebove, ki zbirajo deževnico, ta pa se shranjuje v zbiralnikih.

Hiša je dobila tudi novo kuhinjo

Eno izmed podjetij je Reidu v vseh treh nadstropjih namestilo klimatske naprave, s katerimi bo lahko v zimskem obdobju tudi ogreval manjše tri prostore (celotna hiša ima v treh nadstropjih namreč manj kot 50 kvadratnih metrov). Ena izmed največjih pridobitev v zadnjem mesecu je zagotovo kuhinja v spodnjem nadstropju. V srednje nadstropje je namestil posteljo, omare, televizijo in mizo, vgradil nova okna in vrata ter ob tem povedal, da je s tem prenova tega dela hiše končana.

Srednje nadstropje hiše, v katerem prebiva Reid s svojim muckom Rogijem. Foto: Instagram/Justus Reid

Med delovnimi dnevi odšel tudi v Evropski parlament

Med drugim se je Reid s svojimi prijatelji lotil tudi izsekavanja gozda nad hišo, saj namerava v prihodnjih mesecih tam zasaditi trte in druge rastline. Američan je v vmesnem času odšel tudi v Bruselj, kamor so ga povabili člani Evropskega parlamenta, kjer so Reidu predstavniki Parlamenta predstavili, kako deluje demokracija v Evropi.

V okolici hiše bodo v prihodnje zaradi plazovitosti območja nad hišo postavili več podpornih zidov oziroma škarp, ki bodo zamejile območje in onemogočile drsenje zemlje s pobočja. Foto: Instagram/Justus Reid

Zaradi plazovitega pobočja, ki leži nad Reidovo hišo, in ker je posekal vsa drevesa, se je Američan odločil, da bo nad hišo in v njeni okolici zgradil tudi več podpornih zidov oz. škarp, ki bodo v prihodnje varovale hišo in objekte v okolici pred nenadnim podorom zemlje in manjšimi plazovi. Z njimi želijo tudi utrditi teren, zato so s težko mehanizacijo povsem spremenili območje in odstranili odvečno zemljo ter rastje. Na zunanjih stopnicah so delavci položili ploščice in polepšali zunanjost hiše.

Kako so v hiši zmontirali kuhinjo:

Reid je od avstrijskih sponzorjev v uporabo dobil tudi novo vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa, s katerim se bo hitreje in lažje pripeljal iz vasi do hiše, saj pot do nepremičnine v deževnem obdobju postane neprevozna in blatna.

Justus Reid, ki sliši tudi na vzdevek Amerikanac, je tega dobil, še preden se je lotil svojega največjega projekta – obnove hiše –, saj je pred tem že dve leti živel in potoval po državah Balkana (državah nekdanje Jugoslavije). Američan že pol leta (vse od konca junija) na svojih družbenih omrežjih (na Instagramu, Facebooku, TikToku in tudi YouTubu) deli, kako potekajo prenova in vse nove pridobitve na njegovi hiši ter v njeni okolici. Zaradi veliko dela na hiši so njegove objave vedno redkejše, a kljub temu njegovi sledilci z veliko vnemo spremljajo njegov zelo viden napredek.

V zadnji objavljeni epizodi je Reid na velikem zunanjem podestu s pomočjo delavcev namestil tudi zaščitne zavese iz plastičnega materiala, ki so narejene po meri in bodo v zimskem času ublažile mraz. Na ta način je prostor postal še bolj uporaben tudi v hladnejših mesecih (saj ga je zaprl z vseh strani), v toplejših obdobjih pa bo lahko stranice snel.

Ob ogledu epizod, povprečno izmed njih si ogleda vsaj deset milijonov gledalcev in sledilcev, so številni v šali zapisali, da bo Reid kmalu potreboval tudi sponzorja, ki bo asfaltiral cesto do njegove hiše oziroma parcele. Drugi so zapisali, da gre za hišo, ki bo zaradi vseh pridobitev kmalu postala vredna nekaj sto tisoč evrov, eden izmed komentarjev pa se je glasil tudi: "Moja hiša za pet tisoč evrov bo kmalu postala moj podporni zid za 30 tisoč evrov."

82. del Justusovih videov, ki ga je na svojih profilih objavil nazadnje:

Oglejte si še dela na hiši v preteklih mesecih: