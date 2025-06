"To poletje bo noro," je vplivnež zapisal pod posnetek, ki je med njegovimi sledilci pritegnil ogromno pozornosti. Na prvi pogled je bil marsikdo prepričan, da so ga s prodajo hiše prevarali, a je Reid pojasnil, da je hišo kupil od prijatelja. Kljub temu ni pričakoval, da bo hiša v tako slabem stanju.

Brez elektrike in vode

"Vse se je začelo, ko mi je prijatelj ponudil, da mi proda hišo v gozdu. A nisem se zavedal, kako globoko v gozdu je," je dejal 25-letnik, ki že dve leti potuje po državah nekdanje Jugoslavije in snema zabavne vsebine za svoja družbena omrežja. "Tukaj že leta ni bilo nikogar. Hišo sem iskal tri ure, okrog je vse zaraščeno, zato sem se moral naslednji dan vrniti z avtom," je pojasnil in pokazal, da je ob tem, ko se je hotel prebiti do hiše, poškodoval avto. A s tem težav še ni bilo konec. Ko mu je uspelo priti do hiše, je namreč ugotovil, da v njej ni elektrike in vode.

"Povsod so pajki, ampak ni tako hudo," se je pošalil. "To poletje bo noro, ker bom tukaj živel," je še dejal in dodal, da bo nepremičnino prenovil. Čeprav Justus ni razkril, v kateri državi je kupil hišo, njegovi sledilci domnevajo, da gre za Bosno in Hercegovino.

Njegova objava je sprožila poplavo komentarjev. "Prijatelj bi moral plačati tebi, ne ti njemu", "Plačal si preveč" in "Ta hiša ima boljše temelje kot nova hiša v Ameriki" so le nekateri od številnih komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo.

