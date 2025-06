Raper Zlatko, ki je znan po tem, da v svojih delih rad nastavlja ogledalo družbi in naslavlja težave v njej, je tokrat presenetil z novim vizualnim slogom, saj se je v novi pesmi Samuraj podal v country vode. V rubriki Hitrih 5 je za Siol.net med drugim povedal še, zakaj se je odločil za nov slog, kje je črpal navdih za novo skladbo in kje bo preživel poletje. Prepričan je, da je pomemben tudi oddih, da lahko kasneje ustvarjaš s pravo energijo.

Kdo je Zlatko?

Raper Zlatan Čordić, ki je širše znan predvsem pod umetniškim imenom Zlatko, je že dolga leta prisoten na glasbeni sceni. Od leta 2007 je posnel že več samostojnih albumov in imel številna druga sodelovanja s slovenskimi glasbeniki. Ustvarja tudi pod psevdonimom Julijan Mak. Kot aktivist se je leta 2021 zelo aktivno angažiral tudi na tako imenovanih protivladnih protestih in bil kritičen do omejitev in cepljenja v času epidemije covida-19. Lani se je javno spustil v spor z raperjem Challetom Salletom (Sašem Petrovićem), ki je sprva kritiziral Zlatkovo delo. Javni spor pa se je nadaljeval s skladbami, v katerih sta raperja obračunavala drug z drugim. Čordić je poročen in ima štiri otroke.

Zakaj ste se pri tokratni skladbi odločili kombinirati rap in country zvrst? Je ideja prišla spontano?

Ideja je prišla precej spontano. Vedno sem bil odprt za eksperimentiranje z različnimi žanri, ker verjamem, da se glasba ne sme zapirati v okvirje. Pri Samuraju sem želel ustvariti nekaj, kar nosi močno sporočilo, a hkrati zveni sveže in nepredvidljivo. Country s svojo akustično, skoraj surovo iskrenostjo je lepo dopolnil rap, ki je zame že dolgo orodje izražanja resnice in notranjih bojev. Združitev obeh je prišla naravno, ker sta oba žanra, čeprav na videz zelo različna, v osnovi pripovedovalska. In ta zgodba je zahtevala prav to kombinacijo.

Poglejte videospot za Zlatkovo novo pesem:

O čem govori vaš novi singel Samuraj in koga z njim nagovarjate?

Samuraj govori o notranji moči, zvestobi sebi in bojih, ki jih vsak od nas bije, pa naj bodo to zunanji pritiski, dvomi ali iskanje prave poti v življenju. Samuraj je simbol človeka, ki stoji pokončno, tudi ko je težko, in ostaja zvest svojim vrednotam. Nagovarjam vse, ki se kdaj počutijo, da morajo iti proti toku, vse tiste, ki nočejo izgubiti sebe v svetu, ki nas pogosto sili v prilagajanje. To je poklon borcem v vsakdanjem življenju, tistim tihim, nevidnim, a trdnim.

Pesem Samuraj so posneli v country okolju. Foto: Iris Brglez

Kako to, da ste se pri video podobi pesmi odločili za country okolje in ne za drugačno sceno?

Za country okolje smo se odločili, ker najbolje ujame občutek pesmi. Lokacija daje Samuraju prostor, da pride do izraza brez umetnega blišča. Vizualno sem želel nekaj surovega, pristnega, tako kot je sporočilo skladbe.

Ste temo za novo skladbo črpali iz svojega življenja? Če da, ali je tak način izražanja in opazovanja okolice pri vašem ustvarjanju visoko na lestvici prioritet?

Da, v veliki meri. Moje pesmi so vedno odsev tega, kar doživljam ali opazujem okoli sebe. Samuraj ni izjema, nosi del mene, mojih bojev, pa tudi zgodb ljudi, ki jih srečujem. Iskrenost in opazovanje sta zame ključna pri ustvarjanju. Če ne črpam iz resničnega življenja, pesem nima teže. Zato je tak način izražanja zame vedno na vrhu prioritet.

"Če ne črpam iz resničnega življenja, pesem nima teže. Zato je tak način izražanja zame vedno na vrhu prioritet," pove Zlatko. Foto: Iris Brglez

Kaj pripravljate za poletno in jesensko sezono? Bosta ti pri vas precej zasedeni in ali boste vendarle uspeli najti tudi nekaj časa za oddih?

Poletje bo kar aktivno zaradi koncertov, nastopov in dela na novi glasbi. Jesen pa prinaša nekaj večjih projektov, ki jih še ne smem razkriti, a se jih zelo veselim. Kljub vsemu si bom poskušal vzeti vsaj nekaj trenutkov zase in za bližnje. Tudi oddih je pomemben, da lahko potem ustvarjaš s pravo energijo.

Foto: Iris Brglez

