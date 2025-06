Po dveh letih premora se je 6pack Čukur vrnil na glasbeno sceno in s priredbo legendarne pesmi Kopalnico ima spomnil na pomanjkanje obrtnikov v Sloveniji. Velenjski raper in srednješolski učitelj, ki mu delo z rokami ni tuje, se strinja, da so mladi nekoliko izgubili ročne spretnosti, a jim želi pokazati, "da si lahko gospod, če znaš ustvarjati z rokami". Videospot je posnel skupaj z nekdanjim smučarjem prostega sloga Filipom Flisarjem, ki trenutno, kot nam je zaupal Čukur, prenavlja hišo in razume problem, kje dobiti keramičarja.

Od leta 2011 je poročen z mariborsko podjetnico Niko Marolt Čukur. Foto: Mediaspeed Boštjan Čukur, ki ustvarja pod umetniškim imenom 6pack Čukur, ni le glasbenik, temveč tudi učitelj praktičnega pouka keramičarstva na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, zato se ga je skozi leta prijel vzdevek prvi in najboljši keramičar med raperji. Čeprav se je s pesmimi, kot so En lep dan, Kapo dol in Sorry stari, dolga leta dotikal družbene kritike, se je uporništva v glasbi naveličal in raje ustvarja glasbo, ki sprošča in nasmeje.



Takšna je tudi njegova zadnja pesem Kopalnico ima 2, v kateri se poigrava z željo po bogastvu, hitrem zaslužku in modernem načinu življenja, a hkrati opozarja, da so najdragocenejše stvari pogosto najbolj preproste. Gre za priredbo pesmi legendarne skupine Hazard, ki je po več kot 40 letih dobila novo preobleko.

Zakaj ste se odločili, da se po premoru vrnete prav s priredbo legendarne pesmi Kopalnico ima, ki ste ji dodali nove ritme? Ste idejo za pesem dobili v kopalnici?

To je bila moja želja že nekaj časa. Komad se mi je zdel bizarno dober, zato sem imel priredbo v glavi, ampak se je po studijskem "šraufanju" spremenil v avtorsko delo. Glede besedila so ostale le ideje, glasbeno pa je šla pesem povsem svojo pot. Ko sem jo končal, sem rekel, da mora med ljudi, saj se po mojem mnenju v njej lahko najde prav vsak – keramičar ali uporabnik kopalnice. Jaz sem videl že veliko kopalnic, tako da je inspiracija zagotovo padla v eni izmed njih. Zadnje čase v studiu ustvarjam komade, ki jih ne delam na silo – ko so zreli, jih izdam. Je pa teh posnetkov v mojih mapah kar precej, tako da – gremo dalje!

Poglejte videospot za njegovo novo pesem:

Kako pogosto se sami lotite dela z rokami, kot je polaganje ploščic?

Delo z rokami mi ni tuje. Zdaj sicer delam precej manj na področju keramike, saj znanje predajam mladim na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor. Tu in tam pa še vedno položim kak kvadrat za prijatelje ali se lotim mozaika. Tudi to je bil eden izmed razlogov za izdajo tega komada – da mladim dam malo inspiracije, da vidijo, da si lahko "gospod", če znaš ustvarjati z rokami.

Pesem Kopalnico ima je po več kot 40 letih dobila novo preobleko. Foto: Osebni arhiv 6pack Čukurja Mladi danes sanjajo o enostavnih službah in hitrem zaslužku. Kako jih prepričate, da je tudi delo z rokami kul?

Mladi so morda res nekoliko izgubili ročne spretnosti, a ravno zato se trudim, da jih naučim in navdušim za takšno delo. S sodelavci to poskušamo doseči z dobrim vzdušjem v šoli. Vedeti morajo, da bodo takšni izdelki ostali – da jih nihče ne more izbrisati ali spregledati. Seveda pa je treba biti natančen in vztrajen – le tako pride tudi do dobrega zaslužka. Mladim moraš stopiti naproti, stopiti v njihove čevlje – potem gre!

Pravite, da ste se naveličali uporniškega rapa. Kako se torej danes najbolj sprostite – z glasbo, poležavanjem v kopalnici ali kako drugače?

Ko bolje razmislim – vedno se z nečim borim. Trenutno bolj v gradbenem smislu, a vseeno skušam vse skupaj zapakirati v pozitivno vzdušje, saj je glasba zame sprostitev. Verjamem, da ljudje to tudi začutijo. Veliko odzivov dobivam od delovnih ljudi, ki se vsak dan borijo za svoj kruh. Glasbo delam zanje – to so moji ljudje.

V videospotu nastopa tudi Filip Flisar – kdo je koga prepričal v sodelovanje?

S Filipom sva dobra prijatelja. Ko sem naredil komad, sem si ga takoj predstavljal na začetku. Tudi on trenutno prenavlja hišo in vem, da razume ta problem – dobiti keramičarja.

