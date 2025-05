Priljubljena narodnozabavna skupina Vzrock, ki občinstvo navdušuje s svojo mladostjo in rockovsko energijo, je pred kratkim predstavila novega člana. Zdaj petčlanska zasedba, ki prihaja iz Dolenjske, je izjemno priljubljena med dekleti, pri katerih še posebej izstopa en član. "Vsi se strinjamo, da največ pozornosti pritegne naš kitarist Nik," nam je zaupal frontman Gašper Kastelic in dodal, da je prav vsak izmed njih "že dobil kakšno vabljivo sporočilo na družbenih omrežjih".

Občinstvo jih vse pogosteje prepoznava kot eno najopaznejših skupin na domači narodnozabavni sceni. Foto: Neo Visuals Gašperju Kastelicu, Nejcu Novaku ter polbratoma Niku Macedoniju in Tilnu Omerzelu Macedoniju pridružil še Gašper Možina, ki je prevzel igranje klaviatur in kitare. Po prvi večji uspešnici Pini coladi, ki ima na YouTubu že skoraj tri milijone ogledov, je skupini Vzrock uspelo še s hiti, kot so Bad Boy, Tamala in Fantazira, pred kratkim pa predstavili novo pesem Čira čara, ki je nastala prav zaradi njihovega novega člana.



Petčlanska narodnozabavna skupina v svojo glasbo dodaja elemente rocka, od koder izvira tudi njihovo ime. Čeprav so še zelo mladi, so njihovi konci tedna že dolgo zasedeni z nastopi po vsej Sloveniji, letošnje leto pa bo zanje še posebej pestro, saj proti koncu leta obljubljajo izid prvega albuma. Skupino Vzrock po novem sestavlja pet članov. Pred dvema letoma se jeter polbratomainpridružil še, ki je prevzel igranje klaviatur in kitare. Po prvi večji uspešnici Pini coladi, ki ima na YouTubu že skoraj tri milijone ogledov, je skupini Vzrock uspelo še s hiti, kot so Bad Boy, Tamala in Fantazira, pred kratkim pa predstavili novo pesem Čira čara, ki je nastala prav zaradi njihovega novega člana.Petčlanska narodnozabavna skupina v svojo glasbo dodaja elemente rocka, od koder izvira tudi njihovo ime. Čeprav so še zelo mladi, so njihovi konci tedna že dolgo zasedeni z nastopi po vsej Sloveniji, letošnje leto pa bo zanje še posebej pestro, saj proti koncu leta obljubljajo izid prvega albuma.

Predstavljate nov videospot in pesem Čira čara. Kje ste dobili navdih zanjo?

Čira čara je plod ustvarjalnosti Alena Klepčarja. Sam pravi, da je navdih prišel v božičnem času, ko se na televiziji tradicionalno predvajajo filmi o Harryju Potterju. Med pisanjem pa naj se še ne bi zavedal povezave lika z našo skupino. Ko je naš najnovejši član Gašper Možina - Možinc prvič prišel na vaje, sem ga namreč takoj pozdravil: "O, Harry!" Vzdevek, ki je najverjetneje posledica oblike njegovih očal, se ga še vedno drži.

Poglejte videospot za njihovo novo pesem:

Štiričlanska skupina je z novo pesmijo dobila tudi novega, petega člana. Kdaj ste ugotovili, da potrebujete še en par rok, in kako ste se ujeli z novim članom?

Gašper Možina se je naši skupini pridružil pred približno dvema letoma, ko smo s skupino iskali klaviaturista, ki bi popestril naše nastope v živo. Mogoče smo bili do prvega nastopa še malo skeptični, kako se bomo ujeli na odru in ali bo energija prava, a po nekaj skupnih nastopih je bilo jasno, da se naši glasbeni in neglasbeni značaji skladajo oz. lepo dopolnjujejo.

Kdo med vami pa pritegne največ pozornosti med dekleti? Vas bolj lovijo na veselicah ali družbenih omrežjih?

Vsi člani se strinjamo, da največ pozornosti pritegne naš kitarist Nik. Ali je za vse kriva kitara ali kaj drugega, pa presodite sami. Vsak izmed nas je že dobil kakšno vabljivo sporočilo na družbenih omrežjih, a vseeno naša prava energija pride do izraza na nastopih. To začutijo tudi dekleta.

Novega člana, ki bi igral klaviature in kitaro, so začeli iskati zato, da bi lahko Gašper Kastelic (drugi z leve) prevzel vlogo frontmana. Foto: Primož Lukežič

Ste tudi v prostem času večino časa skupaj ali kdaj potrebujete čas zase?

Seveda vsi potrebujemo nekaj časa zase, a bi bili verjetno presenečeni, koliko časa preživimo skupaj tudi ob glasbenih obveznostih. Lahko rečemo, da smo preprosto postali zelo dobri prijatelji.

Kakšno glasbo poslušate, ko se vozite na nastope – narodnozabavno, rock ali kaj povsem tretjega?

Na našem seznamu se znajdejo skoraj vse zvrsti glasbe. Ker pa ima vsak od nas malo drugačen okus za glasbo, je izbor najbolj odvisen od človeka, ki je v tistem trenutku didžej.

Preberite tudi: