Zakaj ste se odločili za obuditev albuma Črtica?

Pobudo je dala založba Dallas, ki je takrat založila naš prvi album. Priznam, da na začetku nisem bil tako zelo navdušen nad to idejo, saj se mi je zdelo, da je minilo preveč časa in da bo ta muzika danes delovala nekoliko neresno oz. nedodelano. No, ob prvem poslušanju vinila so vse dileme izginile in sem resnično vesel, da so pri Dallasu vztrajali in s tem obogatili našo vinilno diskografijo.

Foto: Mediaspeed Jernej Dirnbek - Dimek je eden od dveh ustanovnih članov rogaške rock skupine Mi2, ki slovensko občinstvo že trideset let pozdravlja z odrov. V zasedbi opravlja vlogo ritem kitarista, pevca in avtorja glasbe in besedil. Do zdaj se je med drugim podpisal pod besedila skladb Teta Estera, Pojdi z menoj v toplice, Zbudi me za 1. maj, Samo tebe te imam, Čakal sn te ko kreten, Moja mila, sopodpisal pa se je tudi pod skladbe Črtica, Pa si šla, Ko bil sn še mali pizdun in Oda gudeki. Začetki skupine Mi2 segajo v leto 1995, ko sta skupino iz Rogatca ustanovila Dimek in Robert Firer - Fiki, ki je skupino zapustil leta 1998. Zasedba je nekaj časa delovala kot duet, nato pa so se ji pridružili še drugi člani, ki v pretežno isti zasedbi vztrajajo vse do danes. je eden od dveh ustanovnih članov rogaške rock skupine Mi2, ki slovensko občinstvo že trideset let pozdravlja z odrov. V zasedbi opravlja vlogo ritem kitarista, pevca in avtorja glasbe in besedil. Do zdaj se je med drugim podpisal pod besedila skladb Teta Estera, Pojdi z menoj v toplice, Zbudi me za 1. maj, Samo tebe te imam, Čakal sn te ko kreten, Moja mila, sopodpisal pa se je tudi pod skladbe Črtica, Pa si šla, Ko bil sn še mali pizdun in Oda gudeki. Začetkisegajo v leto 1995, ko sta skupino iz Rogatca ustanovila Dimek in, ki je skupino zapustil leta 1998. Zasedba je nekaj časa delovala kot duet, nato pa so se ji pridružili še drugi člani, ki v pretežno isti zasedbi vztrajajo vse do danes.

Katera pesem na albumu izpred 28 let je danes še vedno najbolj priljubljena med občinstvom?

Gotovo istoimenska skladba Črtica in to brez konkurence. Je tudi edina, ki jo z bendom še vedno zaigramo na skoraj vsakem našem koncertu in nas vedno znova razveseli z zavedanjem, koliko mladih, ki so bili rojenih po njenem nastanku, še vedno uživa in nori ob njej.

Na začetku je imela skupina le dva člana. Kako se je dinamika v teh letih spremenila in ali ste imeli kdaj v skupini večje spore in težave, npr. pri odločanju o tem, kdo bo (na primer) prevzel vlogo frontmana?

V duetu s Fikijem sva vztrajala, dokler ni bilo treba začeti nastopati v živo. Zatem se je zasedba kmalu razširila in po Fikijevem slovesu tudi preoblikovala v ekipo, ki v večji meri vztraja še danes. Večjih težav z vlogami v bendu nismo imeli, saj se člani med sabo poznamo že bistveno dlje, kot obstaja bend, in smo točno vedeli, kje je mesto katerega od nas.

Ali je vlogo subjekta v pesmih iz albuma prevzela točno določena ženska in kako je z vašimi oboževalkami danes?

Za kakšno izmed pesmi to gotovo velja. Pa ne samo ženska, tudi kak moški se znajde med opevanimi subjekti. Mi2 smo imeli vedno radi lokalne zgodbe iz naših krajev in tako je kar nekaj osebkov skozi besedila naših skladb postalo del naše muzike. Kar pa zadeva oboževalke danes, na našo veliko srečo te še vedno vztrajajo pod odrom, tako da so naši koncerti tudi danes polno obiskani.

Skupino Mi2 sestavlja šest članov: Jernej Dirnbek - Dimek, Tone Kregar, Franci Zabukovec, Robi Novak, Igor Orač in Davor Klarič. Foto: Katja Golob

Kaj radi počnete, ko ne nastopate ali snemate novih pesmi v studiu?

Vsak zase imamo družino, kakšen hobi, nekateri še vedno vztrajajo pri službah. V glavnem, živimo življenje običajnih smrtnikov in se veselimo koncev tedna, ko spet pridemo skupaj in malo zarockamo.

Preberite še: