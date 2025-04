V Sloveniji zelo priljubljen hrvaški pevec Marko Škugor je združil moči s skupino Kvatropirci. Pesem Obljubim ti, za katero so posneli tudi videospot, je uvod v njihovo skupno koncertno turnejo. Z njo se je Škugor prvič preizkusil v slovenščini, ki pa mu, kot nam je povedal, ni delala posebnih težav. Razkril nam je tudi, kam Dalmatinci hodijo na morje in kako kot nekdanji hrvaški evrovizijski predstavnik danes gleda na bližajoče se tekmovanje.

Petintridesetletnik iz Šibenika je velik ljubljenec tudi slovenskega občinstva, kjer redno nastopa. Med njegovimi največjimi uspešnicami so pesmi Kad Bog nas u jedno spaja, Ono nešto, Sve moje tvoje je in Samo s tobom sam upoznao ljubav, pri kateri je sodeloval z legendarnim Oliverjem Dragojevićem. Prvi glas Dalmacije, kot mu pravijo, je svojo glasbeno pot začel s klapama Maslina in Kampanel, leta 2013 pa je s Klapo s mora nastopil tudi na Evroviziji v švedskem Malmöju. Da bi Hrvaško še enkrat zastopal na tem tekmovanju, tokrat kot samostojni izvajalec, si je želel tudi letos, ko se je na izboru Dora predstavil s pesmijo Šta da Boga molim ja.Petintridesetletnik iz Šibenika je velik ljubljenec tudi slovenskega občinstva, kjer redno nastopa. Med njegovimi največjimi uspešnicami so pesmi Kad Bog nas u jedno spaja, Ono nešto, Sve moje tvoje je in Samo s tobom sam upoznao ljubav, pri kateri je sodeloval z legendarnim

Kako ste se povezali s Kvatropirci, za kakšen projekt gre?

Spoprijateljili smo se na nekaj skupnih koncertih in ideja je prišla spontano. Kvatropirci so poleg tega, da so odlični pevci, tudi čudovite osebe, tako da z njimi z veseljem nastopam in pišem pesmi.

Ob tej priložnosti ste prvič zapeli v slovenščini. Kako vam je šlo, vam je katera beseda povzročala preglavice?

Vse je bilo posneto relativno hitro. Ne bi rekel, da je bila katera beseda posebej težka. Seveda ni tako preprosto kot v hrvaščini, da mi ni treba razmišljati, a v Sloveniji sem že dolgo in sem nabral veliko besednega zaklada.

Poglejte videospot za njihovo pesem Obljubim ti:

Kaj radi počnete, ko niste na odru ali v studiu?

V prostem času zelo rad berem. To sem odkril šele pred nekaj leti in od takrat vsak prosti trenutek izkoristim za branje.

Ker prihajate iz Dalmacije, se zdi skoraj logično vprašanje – kam hodijo Dalmatinci na morje?

Poleti imam toliko koncertov, da se nimam časa niti okopati pred hišo, kaj šele iti na potovanje. Tako da se kopam le v Šibeniku.

Bliža se Evrovizija, na kateri ste že nastopili kot solist Klape s mora. Kako danes gledate na to tekmovanje, je še kaj prostora za pesmi z dušo, kakršna je bila vaša?

Za takšne pesmi na Evroviziji že dolgo ni več prostora. Evrovizija, pa tudi nacionalni izbori, so dobra platforma za promocijo, uspeh pesmi pa ni odvisen od uspeha na tekmovanju, ampak od ljudi. Najpomembneje je, da pesem in sporočilo vstopita v srca in življenja ljudi.

Klapa s mora je Hrvaško na Evroviziji zastopala leta 2013 s pesmijo Mižerija:

