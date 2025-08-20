Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
D.K.

Sreda,
20. 8. 2025,
8.50

Sreda, 20. 8. 2025, 8.50

23 minut

Spektakularen rop na Viru: oropala kombi za prevoz denarja in uničila stojnico z lubenicami

Otok Vir, Hrvaška | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Neznanca sta v torek popoldan na otoku Vir pri Zadru na Hrvaškem oropala kombi za prevoz denarja. Ta po neuradnih informacijah sploh ni bil zaklenjen. Roparja sta se ob bežanju s prizorišča zaletela v stojnico za prodajo sadja in uničila okoli 200 kilogramov lubenic.

Pred pošto v središču mesta Vir se je v torek popoldan zgodil spektakularen rop, ki so ga očividci opisali kot filmskega. Neznanca sta namreč oropala kombi za prevoz denarja, ki je na pošti prevzemal gotovino.

Ko sta uslužbenca varnostnega podjetja za prevoz denarja prevzemala denar, se je za kombi pripeljal mercedes temne barve z nemškimi registrskimi oznakami. Iz njega sta izstopila dva moška, ki sta iz kombija začela prazniti pakete z denarjem.

Prodajalka lubenic skušala zadržati roparja

Po neuradnih informacijah Zadarskega lista naj bi bil kombi v času ropa odklenjen, kar je storilcem omogočilo lahko delo. Njuno početje je opazila prodajalka z bližnje stojnice s sadjem in začela vpiti, da se dogaja rop. Moška je poskušala zaustaviti tako, da je prestavila svoj avtomobil na njuno pot s čimer bi jima onemogočila pobeg. A roparja sta izbrala drugo pot. Zaletela sta se v njeno stojnico in pri tem uničila okoli 200 kilogramov lubenic. Prodajalki je uspelo še pravočasno odskočiti vstran.

Na kraj ropa so hitro prispeli policisti, nad otokom je krožil tudi policijski helikopter. Kriminalistična preiskava še poteka, storilcev še niso izsledili. Po prvih informacijah v ropu ni bil nihče poškodovan.

