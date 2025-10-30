Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Četrtek,
30. 10. 2025,
14.47

Verjemi v jutri: sto tisoč evrov Banke Sparkasse za projekte, ki spreminjajo svet

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do sto tisoč evrov, namenjen projektom, ki s srčnostjo, odgovornostjo in dobrimi idejami prinašajo pozitivne spremembe za družbo. Sredstva bodo namenjena nevladnim organizacijam in drugim družbeno angažiranim pobudam, ki s svojim delom gradijo bolj vključujočo, trajnostno in sočutno skupnost – za ljudi, naravo in prihodnost.

Sparkasse-razpis_1200 | Foto: Sparkasse Foto: Sparkasse

V sodelovanju s fundacijo Privatstiftung Kärntner Sparkasse želi banka podpreti organizacije, ki delujejo v Sloveniji ter s svojim poslanstvom spodbujajo povezanost, solidarnost in odgovoren odnos do okolja in ljudi. Z razpisom iščejo projekte, ki s svojo energijo in vizijo ustvarjajo boljši jutri ter odgovarjajo na izzive časa.

V okviru razpisa lahko posamezna organizacija prejme do 30 tisoč evrov nepovratnih sredstev, skupno pa bo Banka Sparkasse razdelila do sto tisoč evrov. Prednost bodo imeli projekti z jasnim namenom, oprijemljivimi cilji ter dokazljivim družbenim ali okoljskim učinkom – od pomoči ranljivim skupinam do zelenih in povezovalnih rešitev, ki krepijo skupnost in zaupanje v prihodnost.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so ustanovljene in delujejo skladno z zakonodajo ter opravljajo nepridobitno dejavnost, in nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu. Za organizacije je potrebno, da imajo vzpostavljeno ustrezno ureditev, ki v primeru prenehanja delovanja zagotavlja prenos sredstev na drugo organizacijo z enakim statusom.

Prijave sprejemajo do 12. novembra 2025

Prijavni postopek poteka na spletni strani Banke Sparkasse. Rok za oddajo vlog je 12. november 2025, vse informacije o razpisu in dostop do obrazca pa so na voljo na strani: https://www.sparkasse.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/razpis-za-donacije.

Z razpisom, ki poteka pod geslom #Verjemivjutri, Banka Sparkasse potrjuje svojo zavezanost skupnosti in trajnostnemu razvoju. "Če imate vizijo, ki navdihuje, povezuje in prinaša ravnovesje v družbo, ne odlašajte – prijavite svoj projekt in skupaj z nami pišite zgodbo sprememb," sporočajo.

Naročnik oglasnega sporočila je SPARKASSE.

