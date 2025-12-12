Luka Dončić tudi izven parketa dokazuje, da je eden najprepoznavnejših obrazov sodobne košarke. Njegov Instagram v zadnjih tednih beleži rast, kakršne med evropskimi športniki skoraj ne poznamo. Samo v zadnjem tednu je pridobil več kot 76 tisoč novih sledilcev in dosegel 10,8 milijona, kar ga uvršča med deset najbolj spremljanih igralcev v ligi NBA. Dončićev digitalni vpliv že močno presega igrišče – postal je globalni fenomen in hkrati najmočnejši slovenski športni ambasador na družbenih omrežjih. Njegov doseg je veliko večji od vseh domačih športnih zvezdnikov skupaj, najbližje pa mu je kolesarski kralj Tadej Pogačar z 2,5 milijona sledilcev.

Skok Luke Dončića v prepoznavnosti doživlja posebno dinamiko od začetka leta 2025, ko sta ga dva zaporedna dneva dvignila med najbolj opazovane športnike na svetu. 3. in 4. februarja je pridobil kar 354 tisoč oz. 151 tisoč sledilcev v enem dnevu, kar je redek pojav tudi v svetu ameriškega športa. S tem je njegov postal eden najhitreje rastočih evropskih košarkarskih profilov.

Graf rasti jasno kaže prelomnico v začetku leta, ki sovpada z njegovim nepričakovanim prestopom k Los Angeles Lakers. Košarkarski svet se je takrat za nekaj trenutkov zaustavil. Nihče ni pričakoval, da bo ekipa Dallas Mavericks Dončića poslala v Los Angeles k Lakersom. Nihče ni pričakoval, da bi se to lahko zgodilo prav slovenskemu košarkarskemu zvezdniku, ki so ga v teksaškem mestu obravnavali prav posebej.

Prestop v kalifornijski klub z bogato športno zgodovino je njegov globalni doseg še okrepil, Dončić pa se po vplivu utrjuje med največjimi zvezdniki sodobne lige NBA.

Med vsemi igralci lige je trenutno na desetem mestu, tik za imeni, kot so Kevin Durant, Chris Paul in Giannis Antetokounmpo – edini evropski košarkar, ki je pred slovenskim košarkarjem. Na vrhu ostajata kralj LeBron James s kar 158 milijoni sledilcev in Stephen Curry z več kot 58 milijoni.

Najbolj spremljani igralci v NBA na Instagramu (top 10)

Mesto Igralec Ekipa Sledilci Položaj Država #1 LeBron James Los Angeles Lakers 158.0M PF ZDA #2 Stephen Curry Golden State Warriors 58.2M PG ZDA #3 Russell Westbrook Denver Nuggets 22.6M PG ZDA #4 Kyrie Irving Dallas Mavericks 20.2M PG/SG ZDA/Avstralija #5 Lonzo Ball Cleveland Cavaliers 17.8M PG ZDA #6 Klay Thompson Dallas Mavericks 16.8M SG ZDA #7 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 16.0M PF/C Grčija #8 Kevin Durant Houston Rockets 13.7M SF/SG ZDA #9 Chris Paul San Antonio Spurs 11.5M PG ZDA #10 Luka Dončić Los Angeles Lakers 10.8M PG/SG Slovenija

Dončić pred novim mejnim ciljem

Najbolj sveži podatki kažejo, da je Luka samo v zadnjih 24 urah pridobil več kot šest tisoč novih sledilcev, v zadnjem tednu pa več kot 76 tisoč.

Foto: Guliverimage

V zadnjem obdobju je morda na izdatnejšo rast vplivalo dejstvo, da je drugič postal očka. Številke bi zagotovo poletele višje v nebo, če bi mu z Lakersi uspelo osvojiti naslov prvaka, saj tovrstni dosežki še povečajo pozornost širše javnosti.

Njegov naslednji cilj je 11 milijonov sledilcev, od katerih ga trenutno loči le še približno 243 tisoč.

Lakersi na vrhu NBA digitalnega sveta

Tudi njegovi Los Angeles Lakers ostajajo ena največjih športnih blagovnih znamk na svetu, prihod Dončića pa je njihov digitalni doseg dodatno okrepil. Znotraj moštva je postal drugi najbolj spremljan igralec, takoj za LeBronom Jamesom, ki ima kar 158 milijonov sledilcev. Na tretjem mestu je zaradi očetove veljave sin Bronny James (7,7 milijona), Austin Reaves in Rui Hachimura pa se gibljeta okoli milijona sledilcev.

Z več kot 181 milijoni sledilcev so Lakersi tako daleč najbolj spremljana NBA ekipa in prekašajo Golden State Warriors ter Dallas Mavericks. Zanimiv je podatek, da imajo klubi v zahodni konferenci skoraj trikrat več sledilcev kot tisti na vzhodu.

Kje so drugi slovenski športniki?

Dončićev vpliv je še posebej izrazit v primerjavi z drugimi slovenskimi športniki. Tadej Pogačar z 2,5 milijona sledilcev ostaja najbližje, sledita mu Jan Oblak in Benjamin Šeško, oba z okoli 1,7 milijona. Močno bazo ohranja tudi Primož Roglič s približno 773 tisoč sledilci.

Najbolj spremljani slovenski športniki

Najbolj spremljane slovenske športnice

Med športnicami prednjači vnovična Športnica leta Slovenije Janja Garnbret, ki se približuje številki 900 tisoč sledilcev in ostaja najprepoznavnejša slovenska športnica na Instagramu. Za njo sta kolesarka Urška Žigart (255 tisoč) in Tina Maze (189 tisoč), ki po bogati športni karieri še vedno ohranja močno medijsko prisotnost. Sledita še nekdanja teniška igralka Tina Pisnik (110 tisoč) in svetovna rekorderka v potapljanju Alenka Artnik (101 tisoč).