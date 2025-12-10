Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
10. 12. 2025,
20.07

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Tadej Pogačar

Sreda, 10. 12. 2025, 20.07

1 ura, 35 minut

Pogačar na izvidnici

Tadeja Pogačarja opazili na izvidnici na severu Francije

Avtor:
S. K.

Tadej Pogačar, Pariz - Roubaix 2025 | Letos je Tadej Pogačar debitiral na klasiki Pariz–Roubaix, očitno se želi naslednje leto vrniti na zloglasne kocke. | Foto Guliverimage

Letos je Tadej Pogačar debitiral na klasiki Pariz–Roubaix, očitno se želi naslednje leto vrniti na zloglasne kocke.

Foto: Guliverimage

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar bo ta konec tedna v Benidormu v Španiji javnosti predstavil načrte za sezono 2026, danes pa so slovenskega zvezdnika ekipe UAE Team Emirates - XRG opazili na severu Francije, kjer si je s kolegi Timom Wellensom, Giannijem Vermeerschom in Nilsom Polittom ogledoval zahtevne tlakovane dele trase kraljice klasik Pariz–Roubax.

Janja Garnbret Tadej Pogačar kolaž
Sportal Janja in Tadej, kot bi ju oblikovali v istem kalupu

Slovenski športnik leta 2025 Tadej Pogačar je po pričevanju kolesarskih navdušencev s severa Francije opravil 160-kilometrsko izvidniško akcijo dirke Pariz–Roubaix, ki bo na sporedu 12. aprila 2026. Letos se je kraljice klasik udeležil prvič v karieri in premoč priznal le nizozemskemu specialistu Mathieuu van der Poelu. Že večkrat je namignil, da se bo na prestižno dirko vrnil in poskušal zmagati, očitno pa se bo to zgodilo že naslednje leto.

Preizkušali različne tlake v pnevmatikah in opremo

Pogačarju v imenitni zbirki zmag manjkata le še dva kolesarska spomenika, dirki Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix. Pričakujemo lahko, da se bo obeh izzivov spet lotil v naslednji sezoni. Danes je opravil izvidnico nekaterih legendarnih tlakovanih odsekov Roubaixa, opazili so ga na sektorjih Camphin-en-Pévèle in Carrefour de l'Arbre, s seboj je imel poleg kolegov Wellensa, Vermeerscha in Politta, ki tvorijo jedro moštva UAE Emirates za klasične dirke, tudi klubskega mehanika, na kockah pa je testiral tako svoje aerodinamično kolo Colnago Y1RS kot tudi kolo V5RS, ki ju je uporabljal na letošnji dirki Pariz–Roubaix. Kolesarji so preizkušali različne tlake v pnevmatikah in opremo, poročajo francoski in flamski mediji.

V soboto bo razkril načrte za leto 2026

Po podatkih Polittove platforme Strava so trenirali pet ur in prevozili skupno 160 kilometrov, vključno z osmimi krogi po pogosto odločilnih tlakovanih sektorjih, še pišejo lokalni mediji. Pogačar naj bi se po izvidnici odpravil čez mejo v Belgijo k frizerju v Waregemu, zdaj pa je najverjetneje že na poti v Španijo na zimski pripravljalni tabor ekipe UAE v Benidormu, kjer bo konec tedna na voljo tudi novinarjem, med katerimi bo tudi Sportalova poročevalka Alenka Teran Košir.

V soboto bo Pogačar razkril svoje cilje za leto 2026, pričakovati pa je, da bo ponovno ciljal na Tour de France in svetovno prvenstvo v Montrealu.

