Pogačarju po sijajni sezoni pričakovano še tretje zlato kolo

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je še tretjič v karieri prejel zlato kolo, ki ga od leta 1992 prejme najboljši kolesar v sezoni. Sedemindvajsetletnik je na prireditvi v paviljonu Gabriel v Parizu slavil tudi v kategoriji za najboljšega na enodnevnih klasikah. Obe nagradi je slovenski as prejel drugič zapovrstjo, potem ko je s konkurenco pometel tudi v lanski sezoni.

Skupaj je Tadej Pogačar tako še tretjič postal kolesar leta, s čimer se je na večni lestvici izenačil z Britancem Chrisom Froomom (2013, 2015, 2017). Pred obema ostaja Španec Alberto Contador s štirimi zlatimi kolesi v letih 2007, 2008, 2009 in 2014.

Za Pogačarjem je nova sijajna sezona, v kateri je med drugim četrtič slavil na dirki po Franciji, drugič postal svetovni in prvič tudi evropski prvak na cestni dirki. Svojo vsestranskost je kazal od februarja do oktobra tako na večdnevnih kot tudi enodnevnih preizkušnjah.

Na spomenikih oziroma največjih petih enodnevnih klasikah je zabeležil tri zmage, in sicer po Flandriji, na Liege-Bastogne-Liegeu in po Lombardiji. Kot edini kolesar v zgodovini je na vseh spomenikih v eni sezoni stal na stopničkah. Na debiju na Pariz-Roubaixu je bil drugi, na Milano-Sanremu pa tretji. Na obeh preizkušnjah je slavil Nizozemec Mathieu van der Poel.

Na prireditvi ga tokrat ni bilo

Nagrado Eddyja Merckxa za najboljšega na klasikah je v imenu Tadeja Pogačarja prevzel Andrej Hauptman. Foto: Katja Kodba/STA "Še enkrat prejeti nagrado za kolesarja leta zame predstavlja veliko čast in veselje, na žalost pa se prireditve tokrat nisem mogel udeležiti zaradi slabšega počutja. To me malce žalosti, vseeno pa bi se zahvalil vsem za podporo in se vidimo kmalu," je v nagovoru prek videoposnetka dejal 27-letnik s Klanca.

V Pogačarjevem imenu je nagrado za kolesarja leta prevzel njegov agent Alex Carera, nagrado Eddyja Merckxa za najboljšega na klasikah pa je prevzel Andrej Hauptman, sicer športni direktor UAE Team Emirates-XRG.

"Ko me novinarji sprašujejo, zakaj je tako dober in zakaj lahko zmaguje na vseh dirkah, jim odgovorim, da ima telo in fizične predispozicije za dobro dirkanje na tritedenskih preizkušnjah ter močno mentaliteto za zmagovanje na klasikah," je o vsestranskosti svojega varovanca dejal nekdanji slovenski kolesar.

V sezoni je Pogačar med drugim februarja slavil na domači dirki svoje ekipe UAE Team Emirates-XRG po Združenih arabskih emiratih in bil pred dirko po Franciji najboljši še na kriteriju po Dofineji. Na enodnevnih dirkah je bil nepremagljiv tudi na Strade Bianche, valonski puščici ter VN Montreala in po treh dolinah Vareseja.

Kolesarka leta je Pauline Ferrand-Prevot

Med ženskami je zlato kolo prav tako pričakovano prejela Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, ki je v sezoni med drugim slavila na dirki po Franciji in Pariz-Roubaixu. V razvrstitvi klasik je bila najboljša Nizozemka Lorena Wiebes, sicer najboljša sprinterka v karavani s kar 25 zmagami v 2025.

Kolesarka leta je zmagovalka ženskega Toura Pauline Ferrand-Prevot. Foto: Guliverimage

Organizatorji prireditve, revija Velo Magazin, ki spada pod okrilje časnika L'Equipe, so podelili še številne druge nagrade. Prvič so glasovanje odprli tudi za javnost ter podelili nazive za najbolj priljubljene kolesarje in kolesarke, dirke, ekipe, novince v poklicni karavani ter tudi drese, kolesa in drugo.

Od leta 2026 bodo organizatorji podeljevali tudi nagrado za najboljšega sprinterja, poimenovano po Britancu Marku Cavendishu. Ta je tudi razkril Pogačarjevo ime v razvrstitvi za zlato kolo.

