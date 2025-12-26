Nekdanjega olimpijca išče FBI: To je kanadski Pablo Escobar

Ameriški preiskovalni urad (FBI) je na seznam desetih najbolj iskanih kriminalcev že marca letos umestil nekdanjega kanadskega olimpijca v deskanju na snegu Ryana Weddinga. Ta se je nedavno po seriji hišnih preiskav v Mehiki spet izmuznil policistom, FBI pa je za informacije, ki bi mu pomagale priti na sled iskanemu osumljencu, razpisal kar 15 milijonov ameriških dolarjev nagrade (12,75 milijona evrov).

Danes 44-letni nekdanji deskar Ryan Wedding je rodno Kanado zastopal na olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju, po igrah pa naj bi zašel na pot kriminala. Leta 2008 je bil aretiran, ko je poskušal kupiti kokain od ameriškega zveznega agenta pod krinko. Obsojen je bil na štiri leta zapora, odsedel je tri. Leta 2011 pa se je domnevno začel njegov preporod v kokainskega barona.

Pečati naj bi se začel z ruskimi in iranskimi prekupčevalci s kokainom in graditi svojo kriminalno organizacijo. Leta 2024 ga je ameriško pravosodno ministrstvo obtožilo vodenja mednarodne združbe prekupčevalcev kokaina, treh umorov, več poskusov umorov, naročanja umorov prič v različnih postopkih, zastraševanja, izsiljevanja … Pobegnil naj bi v Mehiko in postal eden vplivnih članov zloglasnega kartela iz Sinaloe.

Direktor FBI Kash Patel je Weddinga označil za modernega Pabla Escobarja (zloglasni kolumbijski narko baron, op. p.), ameriški agenti so nedavno v sodelovanju z lokalno policijo v Mehiki izvedli obsežno akcijo in v številnih hišnih preiskavah zasegli orožje, strelivo, metamfetamine, marihuano, 62 motornih koles, dokumente, umetniška dela, Wedding pa se jim je izmuznil. Zdaj za informacije, ki bi pripeljale do njegovega prijetja ponujajo 15 milijonov ameriških dolarjev nagrade.

V delu naj bi bila tudi že dokumentarna serija z naslovom Snow King: From Olympian to Narco (Snežni kralj: od olimpijca do narko šefa), ki temelji na obsežni preiskavi revije Rolling Stone.

