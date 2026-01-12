Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
13.53

Mok zavrnil možnost izključitve ZDA z ZOI 2026

olimpijske igre Cortina | Mok je zavrnil možnost izključitve ameriških športnikov in športnic z letošnjih zimskih olimpijskih iger. | Foto Reuters

Mok je zavrnil možnost izključitve ameriških športnikov in športnic z letošnjih zimskih olimpijskih iger.

Foto: Reuters

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je zavrnil možnost izključitve ameriških športnikov in športnic z letošnjih zimskih olimpijskih iger med 6. in 22. februarjem v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Nekatere države so zahtevale ameriško izključitev zavoljo vojaške operacije v začetku tega leta, ko so ZDA zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

"Mok se ne sme neposredno vpletati v politična vprašanja ali konflikte med državami, saj to ne sodi v našo pristojnost. Gre za področje politike, naša vloga je zagotoviti športnikom in športnicam sodelovanje na olimpijskih igrah," je za nemško tiskovno agencijo dpa v ponedeljek sporočil Mok.

Nekatere države so po vojaški operaciji v začetku tega leta, ko so ZDA zajele Madura in njegovo soprogo Cilio Flores ter oba prepeljali v New York zavoljo domnevnega trgovanja z mamili in orožjem, zahtevale, da Mok uvede sankcije proti ZDA, tako kot jih je proti Rusiji in Belorusiji zaradi vojaškega posredovanja v Ukrajini.

Ruski in beloruski športniki so zavoljo vojne v Ukrajini, ki traja že od februarja 2022, na poletnih olimpijskih igrah v Parizu 2024 nastopili pod nevtralno zastavo, pod identičnimi pogoji pa bodo lahko sodelovali tudi na bližnjih zimskih olimpijskih igrah na Apeninskem polotoku. Ruske in beloruske reprezentance so izključene iz olimpijskega programa v ekipnih športih, kot je denimo hokej na ledu.

