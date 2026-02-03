Ekipa Jurice Golemca s stotico proti grškemu velikanu

Kar devet evroligaških tekem je dal ta torek, že na prvi pa smo videli presenečenje. Dubai, ki je v spodnji polovici razpredelnice, je s 108:98 premagal tretjeuvrščeni Olympiacos.

Ekipa Jurice Golemca je imela na domačem parketu v Dabuju kar šest košarkarjev z dvomestnim številom točk. Po 21 sta jih dala Dwayne Bacon in Mfiondu Kabengele. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič se v treh minutah na parketu ni vpisal med strelce, je pa asistiral za dva koša. Tako so grški Olympiacos za svojo 12. zmago sezone premagali s 108:98.

Evroliga, 26. krog:

Torek, 3. februar

Sreda, 4. februar

Lestvica:

