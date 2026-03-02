Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

21.15

Košarkarska tržnica, 2. marec

Klemen Pepelič podaljšal pogodbo z Dubajem

Klemen Prepelič je podaljšal pogodbo z Dubajem.

Klemen Prepelič je podaljšal pogodbo z Dubajem.

Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Kapetan Klemen Prepelič, Latvijec Davis Bertans in srbski veteran Nemanja Dangubić so podaljšali pogodbo s košarkarskim klubom Dubai Basketball, so v klubu zapisali na spletu. Trojko so označili za jedro ekipe od začetkov v sezoni 2024/25.

Prepeliča v klubu označujejo za ključno figuro podobe kluba vse od prvega dne. "S svojini 73 nastopi od naših začetkov v ligi Aba je poskrbel za hiter vzpon naše ekipe in jo še vedno vodi v tem, za nas zgodovinskem obdobju," so zapisali.

Latvijec Bertans, ki se je na Arabski polotok preselil iz lige NBA in ekipe Charlotte Hornets, je predstavljen predvsem kot klubski ostrostrelec z izjemnimi izkušnjami, Dangubić pa kot košarkar z desetletjem izkušenj na najvišjem evropskem nivoju.

Trojko v klubu opisujejo kot hrbtenico ekipe, podrobnosti o podaljšanju pogodbe pa niso razkrili.

Medtem, ko ligaš iz Dubaja rešuje kadrovska vprašanja, pa se odpirajo vprašanja, kako naprej v sezono. Zaradi vojne, ki je izbruhnila v Iranu in se razširila v regijo, so tam obtičali številni športniki, odpadajo tekmovanja v konjeništvu in tenisu, .... Že zdaj je jasno tudi, da je preložena četrtkov tekma evrolige v Beogradu med Partizanom in Dubajem.

