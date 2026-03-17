Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Bolzano HK Olimpija hokej IceHL

Torek, 17. 3. 2026, 13.41

17 minut

Liga ICE, četrtfinale, četrte tekme in druga tekma

Olimpija po norem gostujočem preobratu na domačem ledu lovi tretjo četrtfinalno zmago

IceHL: Olimpija - Bolzano | Olimpija bo ob 19.15 gostila četrto četrtfinalno tekmo proti Bolzanu. Z zmago bi naredila še korak k polfinalu. | Foto Aleš Fevžer

Olimpija bo ob 19.15 gostila četrto četrtfinalno tekmo proti Bolzanu. Z zmago bi naredila še korak k polfinalu.

Foto: Aleš Fevžer

Hokejisti HK Olimpija bodo po velikem sobotnem preobratu v Bolzanu, ko so v 38 sekundah dosegli tri gole in zmagali s 3:2, ob 19.15 gostili četrto četrtfinalno tekmo v IceHL. Ljubljanska zasedba v seriji na štiri zmage vodi z 2:1 in si lahko z novo zmago priigra zaključne ploščke za polfinale.

Bolzano : HK Olimpija
Sportal Olimpija s tremi goli v 38 sekundah zrežirala preobrat in povedla v seriji
EC KAC : Fehervar AV19
Sportal Čustveno na Koroškem, Celovec povedel v seriji

Četrtfinalna serija med HK Olimpija Ljubljana in Bolzanom je po pričakovanjih izjemno izenačena. Vse tri tekme so se končale z golom razlike, na vseh treh pa je zmagalo gostujoče moštvo. Ljubljančanom je v soboto na Južnem Tirolskem znova uspel preobrat. Potem ko so zaostajali z 0:2, so v pičlih 38 sekundah 48. minute zadeli kar trikrat in zmagali s 3:2. 

Zvečer si želijo pred domačimi gledalci doseči prvo domačo zmago v tej seriji. Zanimivo je, da je v rednem delu na medsebojnih obračunih vedno zmagal gostitelj, v četrtfinalu pa do zdaj vedno gostje. Če bi Olimpiji uspelo zmagati v Tivoliju, bi naredila še dodaten korak k polfinalu. Trenutno vodi z 2:1 v zmagah, ekipi pa igrata na štiri zmage.

Peta tekma bo v četrtek v Italiji, morebitna šesta v soboto znova v Tivoliju.

Gradec in Pustertal si že lahko zagotovita polfinale

Hokejisti Gradca in Pustertala (Rok Tičar) pa si že zvečer lahko zagotovijo polfinalno vstopnico. Graški panterji v seriji na štiri zmage s 3:0 vodijo proti Beljaku, Tičarjevi pa s 3:0 proti serijskemu prvaku Salzburgu, ki napada četrti zaporedni naslov, a mu voda močno teče v grlo.

Pustertal lahko zvečer z metlo konča sezono štirikratnega zaporednega prvaka Salzburga. | Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa Pustertal lahko zvečer z metlo konča sezono štirikratnega zaporednega prvaka Salzburga. Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa

Na Madžarskem druga tekma

Medtem ko bodo trije pari igrali četrto četrtfinalno srečanje, pa bosta Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) in Fehervar AV19 (Anže Kuralat) na Madžarskem igrala šele drugo. Serija se je po skrb vzbujajočem dogajanju na Koroškem, ko se je zgrudil domači branilec Jordan Murray, ponovno začela v nedeljo, ko so Celovčani povedli z 1:0 v zmagah.

ICEHL, četrtfinale, četrte tekme in druga tekma:

Četrtfinalna serija

Bolzano – Olimpija Ljubljana /1:2/
Graz99ers – VSV Beljak /3:0/
Salzburg – Pustertal /0:3/
KAC Celovec – Fehervar /1:0/*

// razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage
*serija se je začela pozneje

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
