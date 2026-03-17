Olimpija po norem gostujočem preobratu na domačem ledu lovi tretjo četrtfinalno zmago

Hokejisti HK Olimpija bodo po velikem sobotnem preobratu v Bolzanu, ko so v 38 sekundah dosegli tri gole in zmagali s 3:2, ob 19.15 gostili četrto četrtfinalno tekmo v IceHL. Ljubljanska zasedba v seriji na štiri zmage vodi z 2:1 in si lahko z novo zmago priigra zaključne ploščke za polfinale.

Četrtfinalna serija med HK Olimpija Ljubljana in Bolzanom je po pričakovanjih izjemno izenačena. Vse tri tekme so se končale z golom razlike, na vseh treh pa je zmagalo gostujoče moštvo. Ljubljančanom je v soboto na Južnem Tirolskem znova uspel preobrat. Potem ko so zaostajali z 0:2, so v pičlih 38 sekundah 48. minute zadeli kar trikrat in zmagali s 3:2.

Zvečer si želijo pred domačimi gledalci doseči prvo domačo zmago v tej seriji. Zanimivo je, da je v rednem delu na medsebojnih obračunih vedno zmagal gostitelj, v četrtfinalu pa do zdaj vedno gostje. Če bi Olimpiji uspelo zmagati v Tivoliju, bi naredila še dodaten korak k polfinalu. Trenutno vodi z 2:1 v zmagah, ekipi pa igrata na štiri zmage.

Peta tekma bo v četrtek v Italiji, morebitna šesta v soboto znova v Tivoliju.

Gradec in Pustertal si že lahko zagotovita polfinale

Hokejisti Gradca in Pustertala (Rok Tičar) pa si že zvečer lahko zagotovijo polfinalno vstopnico. Graški panterji v seriji na štiri zmage s 3:0 vodijo proti Beljaku, Tičarjevi pa s 3:0 proti serijskemu prvaku Salzburgu, ki napada četrti zaporedni naslov, a mu voda močno teče v grlo.

Pustertal lahko zvečer z metlo konča sezono štirikratnega zaporednega prvaka Salzburga. Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa

Na Madžarskem druga tekma

Medtem ko bodo trije pari igrali četrto četrtfinalno srečanje, pa bosta Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) in Fehervar AV19 (Anže Kuralat) na Madžarskem igrala šele drugo. Serija se je po skrb vzbujajočem dogajanju na Koroškem, ko se je zgrudil domači branilec Jordan Murray, ponovno začela v nedeljo, ko so Celovčani povedli z 1:0 v zmagah.

ICEHL, četrtfinale, četrte tekme in druga tekma: