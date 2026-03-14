Sobota, 14. 3. 2026, 22.04

2 minuti

Liga ICE, četrtfinale, tretje tekme

Olimpija s tremi goli v 38 sekundah zrežirala preobrat in znova povedla v seriji

Bolzano : HK Olimpija | Olimpija je pri Bolzanu zaostajal z 0:2, nato pa priredila preobrat in odpeljala pomembno zmago. | Foto HCB/Vanna Antonello

Olimpija je pri Bolzanu zaostajal z 0:2, nato pa priredila preobrat in odpeljala pomembno zmago.

Foto: HCB/Vanna Antonello

Hokejisti HK Olimpija so na tretji četrtfinalni tekmi lige ICE pri Bolzanu, podobno kot na prvi izgubljali z 0:2, nato pa priredili preobrat in zmagali s 3:2. A tokrat že po rednem delu. Odločilnih je bilo zgolj 38 sekund 48. minute, ko so dosegli vse tri gole in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. Naslednjo tekmo bodo v torek igrali v domačem Tivoliju. Pustertal, katerega član je slovenski napadalec Rok Tičar, je na tretji tekmi še tretjič premagal branilca naslova Salzburg, tokrat s 4:3, tako da za napredovanje v polfinale potrebuje le še eno zmago. Tudi Gradec je proti Beljaku povedel s 3:0 v zmagah in ga od napredovanja loči zmaga.

HK Olimpija, Ben Cooper
Sportal "Smo močna ekipa, ne bomo sklonili glav, ostati moramo pozitivni"

Bolzano : HK Olimpija 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)


* Sparkasse Arena, gledalcev 3920, sodniki: Piragić, Zrnić (glavna), Puff, Zgonc.
* Strelci: 1:0 Bradley (Schneider, Frank, 3.), 2:0 Bradley (Gildon, Seed, 28.), 1:2 Mahkovec (Halbert, Sabolič 48.), 2:2 MacWilliam (Gregorc, Drozg, 48.), 2:3 Meyer (Drozg, 48.).
* Kazenske minute: Bolzano 8, Olimpija Ljubljana 14 minut.
*Streli: Bolzano 23, Olimpija Ljubljana 18

Potem ko so se v prvih dveh tretjinah gosti mučili s čvrsto italijansko zasedbo, so v zadnjem delu, natančneje v 48. minuti, potrebovali le 38 sekund za popoln preobrat, po vrsti pa so zadeli Marcel Mahkovec, Andrew MacWilliam in Nicolai Meyer.

V rednem delu sta obe ekipi dobili po dve domači tekmi, končnica pa se je začela v znamenju gostujočih zmag. Olimpija je imela prednost v zmagah po torkovem uspehu v Bolzanu (3:2), a je v četrtek priznala premoč Bolzanu (1:2), ki je bil tudi danes na dobri poti do zmage.

Domači so tako kot na prvi tekmi bolje odprli srečanje, bili nevarnejši tekmec, v italijanski zasedbi je sprva blestel Matt Bradley, ki je po enkrat zadel v prvih dveh tretjinah, že tako pa je njegova ekipa prevladovala in si pripravila več izrazitih priložnosti in strelov (22:12 po dveh tretjinah), kljub temu da je v prvih 40 minutah zapravila štiri "power playe".

Andrew MacWilliam je izenačil na 2:2. Foto: HCB/Vanna Antonello

V zadnjem delu so Ljubljančani pritisnili, nato pa za razliko od domačih izkoristili hokejista več na ledu. V prvi sekundi 48. minute je ob igralcu več zadel Mahkovec. Že 14 sekund kasneje pa je bilo na semaforju 2:2, ko je bil natančen MacWilliam.

Popoln preobrat so gosti končali 38 sekund po svojem prvem golu, ko je po asistenci Jana Drozga zadel še najboljši strelec rednega dela lige Meyer.

Domači so potrebovali nekaj časa, da so se otresli šoka in pritisnili proti vratom Olimpije. Toda v njih je bil zbran Dustin Tokarski, ki je ustavil 25 od 27 strelov, njegovi soigralci na ledu pa so dokaj zanesljivo zadržali prednost do konca dvoboja za novo pomembno zmago na tujem.

Olimpija je v seriji na štiri zmage povedla z 2:1. Foto: HCB/Vanna Antonello

Ekipi igrata na štiri zmage, četrta tekma bo v torek v Ljubljani. Nato se bo serija preselila v Bolzano na peto tekmo, ki bo v četrtek, morebitna šesta v Ljubljani in sedma v Bolzanu pa bosta 21. in 25. marec.

ICEHL, četrtfinale, tretje tekme:

Četrtfinale

Bolzano – Olimpija Ljubljana /1:2/
Graz99ers – VSV Beljak /3:0/
Salzburg –  Pustertal /0:3/
KAC Celovec – Fehervar*

// razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage
*prva tekma serije bo v nedeljo, 15. marca

