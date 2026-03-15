Anže Kuralt Fehervar AV19 Jan Muršak KAC Celovec hokej IceHL

Nedelja, 15. 3. 2026, 20.49

Liga ICE, četrtfinale, prva tekma

Čustveno na Koroškem, Celovec povedel v seriji

EC KAC : Fehervar AV19 | Celovčani so na prvi četrtfinalni tekmi, na kateri so se gledalci poklonili Jordanu Murrayju, zmagali s 3:0. | Foto EC-KAC/Florian Pessentheiner

Celovčani so na prvi četrtfinalni tekmi, na kateri so se gledalci poklonili Jordanu Murrayju, zmagali s 3:0.

Hokejisti Celovca (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) in Fehervarja (Anže Kuralt) so po zaskrbljujočem dogajanju na uvodni četrtfinalni tekmi lige ICE, ko se je zgrudil branilec Korošcev Jordan Murray, ki so ga morali oživljati, srečanje pa je bilo odpovedano, danes začeli četrtfinalno serijo. Navkljub prvim napovedim, da bo ta skrajšana, moštvi igrata na štiri zmage. Na prvi tekmi v Celovcu, kjer so se gledalci poklonili Murrayju, ki dobro okreva in bi lahko prihodnji teden zapustil bolnišnico, so domači zmagali s 3:0. Naslednja tekma bo v torek na Madžarskem.

Bolzano : HK Olimpija
Sportal Olimpija s tremi goli v 38 sekundah zrežirala preobrat in povedla v seriji

Pred tekmo so v dvorani izpisali sporočilo Murrayja. Ta sporoča, da se počuti bolje, da bi morda že prihodnji teden lahko prišel iz bolnišnice, zahvalil se je za vsa sporočila podpore, zdravnikom pa sporočil, da se jim nikoli ne bo mogel dovolj zahvaliti, da so mu rešili življenje.

Številka 47, ki jo nosi Jordan Murray, in napisi "Mi smo Murray", "S tabo smo Murray":

ICEHL, četrtfinale, prva tekma:

Hokejisti Olimpije so v soboto po velikem preobratu, tri gole so dosegli v 38 sekundah, proti Bolzanu povedli z 2:1 v zmagah, naslednja tekma bo v torek v Tivoliju. Gradec in Pustertal pa sta v soboto prišla do tretjih zmag in ju od polfinala loči le še ena.

Četrtfinale

Bolzano – Olimpija Ljubljana /1:2/
Graz99ers – VSV Beljak /3:0/
Salzburg –  Pustertal /0:3/
KAC Celovec – Fehervar /1:0/*

// razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage
*serija se je začela pozneje

Jordan Murray
Sportal Nove informacije o zdravstvenem stanju Kanadčana, oglasilo se je tudi vodstvo tekmovanja
Anže Kuralt Fehervar AV19 Jan Muršak KAC Celovec hokej IceHL
