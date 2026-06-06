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Avtor:
STA

Sobota,
6. 6. 2026,
22.31

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek
Brady Kurtz speedway

Sobota, 6. 6. 2026, 22.31

15 minut

Spidvej, svetovno prvenstvo, Manchester

V Manchestru zmagala Fricke in Kurtz

Avtor:
STA

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Brady Kurtz | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Najboljši spidvejisti na svetu so v petek in danes v Manchestru vozili dve dirki svetovnega prvenstva oziroma serije grand prix. Na petkovi tekmi je slavil Avstralec Max Fricke, danes pa njegov rojak Brady Kurtz. Slednji je tudi prevzel vodstvo v SP po štirih dirkah.

Potem ko so v Landshutu in Pragi opravili preizkušnji na prvih postajah sezone, zmagala sta Danec Leon Madsen in Poljak Kacper Woryna, so dirkači ta konec tedna zbrani v Manchestru.

Tam je tudi letos potekal dvojni spored z dvema zaporednima dirkama v dveh večerih. V petek je bil najboljši Max Fricke pred rojakom Kurtzem, za popolno avstralsko zmagoslavje je poskrbel še Jack Holder. Brez stopničk je v finalu ostal svetovni prvak Poljak Bartosz Zmarzlik, ki pa je kljub temu še obdržal prednost v seštevku SP.

A pred današnjo dirko je imel le še točko naskoka (46-45) pred Kurtzem, ki je bil tudi lani vse do konca sezone v igri za skupno slavje.

Danes pa je Kurtz vrnil udarec in si z zmago privozil tudi skupno vodstvo. V velikem finalu je premagal Danca Michaela Jepsna Jensna, Holder in Zmarzlik pa sta zamenjala mesti, tako da je bil danes svetovni prvak na zadnji stopnički.

Brady Kurtz | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V tesnem boju za naslov prvaka ima zdaj majhno prednost Avstralec (65 točk), Poljak je pri 62, tretji Holder jih ima 55.

Zmarzlik sicer v sezoni 2026 lovi rekordni sedmi naslov svetovnega prvaka. Branilec lovorike je lani slavil šestič in po številu naslovov ujel legendi tega športa, Novozelandca Ivana Maugerja in Šveda Tonyja Rickardssona. Poljak pa je prvi, ki je bil svetovni prvak štirikrat v nizu.

Skupno bo v tej sezoni na sporedu deset dirk, od tega bo tri gostila Poljska. Po uvodnih v Nemčiji, Pragi in dveh v Manchestru bo naslednja postaja 20. junija v Vroclavu, 11. julija v švedski Malilli, 1. avgusta pa bo serija SGP prvič gostovala v Lodžu. Ob koncu sezone bodo še dirke 8. avgusta v Rigi, 12. septembra v danskem Vojensu in zadnja 26. septembra v poljskem Torunu.

Brady Kurtz speedway
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