Kurtz po novi zmagi vse bližje Zmarzliku

Razplet glavne dirke preizkušnje v Malilli je bil na las podoben tisti z VN Poljske v Gorzowu. Prvi trije so ponovili svoje uvrstitve, v finalu pa je bil še Avstralec Jason Doyle, ki je po padcu v prvem krogu zasedel četrto mesto.

Brady Kurtz je bil v Malilli, kjer je nekoč tekmoval v švedski seriji spidveja, prepričljiv od samega začetka. Dobil je štiri od petih voženj v prvem delu preizkušnje, tudi v finalu pa je bil zanesljivo prvi. V skupnem seštevku ima tri dirke pred koncem Bartosz Zmarzlik 131 točk oziroma devet več od Kurtza, tretji je Šved Fredrik Lindgren z 99 točkami.

Do konca prvenstva so ostale še tri dirke, in sicer v Rigi drugega avgusta, v Vroclavu 30. avgusta in v Vojensu 13. septembra.

V Malilli je na prvi dirki drugega kakovostnega razreda SGP2 nastopil tudi Anže Grmek. Devetnajstletnik zadnjo sezono dirka med mladinci, pred slabim mesecem in pol pa se je v kvalifikacijah v Pardubicah s četrtim mestom uvrstil v serijo SGP2. Na prvi postaji je dosegel tri točke za eno drugo in eno tretje mesto v petih predtekmovalnih skupinah, skupno pa je tekmovanje sklenil na 15. mestu.

Zadnji dve preizkušnji te serije bosta v Rigi prvega avgusta in v Vojensu 12. septembra.