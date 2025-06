Ivačič in Grmek neuspešna v kvalifikacijah za SP

Slovenska spidvejista Matic Ivačič in Anže Grmek sta konec tedna nastopila na kvalifikacijskih dirkah za uvrstitev v serijo Speedway Grand Prix oziroma svetovno prvenstvo v spidveju za sezono 2026, a nista bila uspešna, so sporočili iz krovne zveze AMZS.

Slovaške preizkušnje v Žarnovici se je udeležil Ivačič. Aktualni slovenski državni prvak je po petih vožnjah zbral le štiri točke, kar mu je prineslo končno 14. mesto. Zmagal je Danec Anders Thomsen.

Nekdanji slovenski prvak in že udeleženec elitnega tekmovanja Matej Žagar, ki pa zdaj vozi s hrvaško licenco, ter Poljak Kacper Woryna, Slovak Martin Vaculik in Latvijec Andrejs Lebedevs pa so si tudi zagotovili napredovanje.

V ovalu v Lonigu v Italiji pa je tekmoval Anže Grmek. Slovenski dirkač, ki je zadnje leto mladinec, je sicer dobil svojo zadnjo vožnjo, skupaj pa je zbral štiri točke, kar mu je na koncu prineslo 12. mesto. Zmago si je privozil Poljak Mateusz Cierniak, kvalifikacijske vozovnice za odločilno dirko challenge pa so si zagotovili še Latvijec Francis Gusts, Danec Rasmus Jensen, Čeh Jan Kvech in po dodatnih vožnjah še Nemec Kevin Wölbert.

V ponedeljek bo v nemškem Abensbergu še tretja kvalifikacijska preizkušnja za uvrstitev na preizkušnjo Grand Prix Challenge, ki bo v danskem Holstedu 9. avgusta.