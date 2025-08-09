Ob novici dneva, podpisu pogodbe Benjamina Šeška z Manchester Unitedom, nogometna tržnica ne miruje. Madridski Real je tako podaljšal pogodbo z Gonzalom Garcio, ki bo pri Madridčanih ostal vse do leta 2030.

Enaindvajsetletni španski napadalec Gonzalo Garcia je podaljšal pogodbo z Real Madridom do 30. junija 2030, so pri španskem nogometnem klubu sporočili na spletni strani. Garcia je produkt mladinske akademije madridskega kluba, ki se jim je pridružil leta 2014 pri starosti 10 let. V prvi ekipi je debitiral novembra 2023.

To poletje je na svetovnem klubskem prvenstvu v skupinskem delu uspešno zamenjal Francoza Kyliana Mbappeja, ki je bil zaradi trebušne viroze izven igre. Španec je turnir končal kot najboljši strelec s štirimi goli in so ga imenovali v idealno ekipo turnirja po izboru Fife. Real Madrid je izpadel v polfinalu po porazu s 4:0 proti Paris Saint-Germainu.

Prejšnjo sezono je bil Garcia glavni steber Castille, rezervne ekipe Real Madrida, in je dosegel 25 golov. "Gonzalo bo zdaj del prve ekipe Real Madrida," je španski klub sporočil v izjavi. Prejšnja pogodba nogometaša, rojenega v španski prestolnici, je veljala do junija 2027.

West Ham pripeljal danskega vratarja

Angleški prvoligaš West Ham je v svoje vrste zvabil vratarja Madsa Hermansna iz drugoligaša Leicester Cityja. Petindvajsetletni Danec je z Londončani podpisal petletno pogodbo. Čeprav višine odškodnine kluba nista razkrila, pa so mediji poročali, da je Hermansen, ki bo pri West Hamu znova sodeloval s svojim vratarskim trenerjem iz Broendbyja Casperjem Ankergrenom, stal skoraj 21 milijonov evrov.

West Ham je poleti pripeljal še nekaj odmevnih okrepitev, kot so Callum Wilson, Kyle Walker-Peters in El Hadji Malick Diouf, Jean-Claira Todiboja pa je po posoji dokončno odkupil od Nice za 40 milijonov evrov. Delodajalca jezamenjal še en Danec, in sicer 19-letni branilec Lucas Hoegsberg, ki je iz Nordsjaellanda prestopil v Francijo k Strasbourgu za 15 milijonov evrov.