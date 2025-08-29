Sandi Lovrić proti Interju, prve tri točke za AC Milan

V Italiji se zadnji avgustovski konec tedna igra drugi krog nogometnega prvenstva, ki so ga prejšnji konec tedna z zmagami začeli Inter, Napoli, Juventus, Como, Cremonese in Roma. Milanski Inter, ki je zabil kar pet golov, v nedeljo zvečer gosti Udinese. Po odhodu Jake Bijola v Leeds v prvi enajsterici videmske ekipe ostaja Sandi Lovrić. Na prvi tekmi kroga je AC Milan v petek zvečer z 2:0 premagal Lecce.

S porazom je novo sezono začel AC Milan, premagal ga je povratnik v serie A Cremonese (2:1). Novi trener milanskega velikana Massimiliano Allegri je bil tako že pod pritiskom. Ta petek jih je čakala še ena ekipa, ki bi ji morali vzeti tri točke, Lecce. Na prejšnjih treh medsebojnih tekmah so ekipi z juga Italije vselej zabili tri gole. Že 16 let AC Milan ni začel sezone z dvema zaporednima porazoma. In tudi letos je ni. Lecce je padel z 2:0. Po podaji Luke Modrića je za vodstvo v 66. minuti zadel Ruben Loftus-Cheek, zmago pa je tik pred koncem srečanja potrdil Christian Pulisic.

Italijansko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 29. avgust:

Soboto, 30 avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica: