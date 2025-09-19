Rubikon: je razkrita največja skrivnost Rusije?

Center za napredne brezpilotne sisteme Rubikon ta hip velja za morda celo najstrožje varovano vojaško skrivnost Rusije. Gre za elitno rusko enoto, ki izvaja napade na ukrajinske cilje z najsodobnejšimi brezpilotnimi letalniki, kar jih trenutno premore ruski arzenal. Kdo vodi Rubikon, komu odgovarja oziroma kakšna je njegova vloga znotraj oboroženih sil Rusije, je v veliki meri še vedno neznanka. A Ukrajinci zdaj trdijo, da so Rusi po nesreči sami razkrili, kje ima Rubikon glavni štab.

Ruska elitna enota za upravljanje brezpilotnih letalnikov oziroma dronov Rubikon, uradno je sicer znana kot Center za napredne brezpilotne sisteme Rubikon, sodeč po pričevanjih ukrajinskih vojakov deluje na najmanj 50 lokacijah vzdolž fronte na vzhodu Ukrajine.

Enota je nastala leta 2024 kot odziv Rusije na ukrajinsko vdor v rusko regijo Kursk in je z uspešnimi napadi, ki so pretrgali ukrajinske oskrbovalne verige, po navedbah nekaterih ukrajinskih medijev tudi odigrala ključno vlogo v odločitvi ukrajinske vojske, da opusti začasen prevzem nadzora nad delom regije Kursk in se umakne.

Rubikon naj bi pozornost nato preusmeril na dogajanje na ukrajinski fronti in se pomaknil v del Ukrajine, ki ga okupira Rusija, ter z napadi na ukrajinske položaje začel preizkušati nekatere najsodobnejše in s tem tudi najsmrtonosnejše brezpilotne letalnike, s katerimi trenutno razpolagajo Rusi.

Javna skrivnost

Delovanje Rubikona, interna hierarhija enote in njena vloga znotraj ruskih oboroženih sil sicer ostajajo zaviti v tančico skrivnosti. Leta 2024 so se širile informacije, da naj bi ustanovitev eksperimentalne enote za preizkušanje prototipnih in novih vrst dronov ukazal nov ruski obrambni minister Andrej Belousov, a uradne potrditve tega ni bilo. Kakšna je povezava med Rubikonom in ruskim ministrstvom za obrambo ter ruskimi oboroženimi silami, je tako še vedno nejasno.

Enoto Rubikon po neuradnih informacijah vodi 37-letni polkovnik Sergej Budnikov, nekdanji oficir ruske mornarice. Ko je ta podatek ušel v javnost, je izbrisal svoje profile na ruskih družbenih omrežjih. Foto: VK.com / Vir neznan

Rusija sicer ni skrivala obstoja tako imenovanega Centra za napredne brezpilotne sisteme Rubikon. Kremelj je do zdaj odobril objavo najmanj treh videoposnetkov, ki so gledalcem ruskih televizijskih kanalov pokazali, s kakšno tehnologijo se ukvarjajo. Videoposnetki so bili delno zamegljeni, da javnost ne bi mogla ugotoviti, kje so nastali.

Je slavni ruski televizijski voditelj po nesreči razkril, kje je doma Rubikon?

A kot poroča ukrajinski vojaški portal Militarnyi, Rusi pri snemanju videoposnetkov oziroma reportaž o Rubikonu niso bili dovolj pazljivi.

Kritično napako, ki je razkrinkala, kje je glavni štab enote Rubikov, naj bi storil slavni ruski televizijski voditelj in propagandist Vladimir Solovjov, ki ga svetovna javnost od začetka vojne v Ukrajini sicer pozna predvsem kot človeka, ki na najbolj gledanih ruskih televizijskih kanalih skoraj vsak večer državam Evrope, zvezi Nato in ZDA grozi z uničenjem.

Vladimir Solovjov (na fotografiji spodaj) naj bi geolokatorjem z reportažo iz štaba enote Rubikon razkril preveč. Foto: X / Posnetek zaslona

V reportaži Solovjova, ki je domnevni sedež Rubikona obiskal februarja letos, so strokovnjaki za geolociranje namreč odkrili več sledi, ki so jih ustvarjalci v postprodukciji pozabili zabrisati z zameglitvijo slike. Šlo je za napise na stenah in nad vrati ter za določene vzorce in lokacije podpornih stebrov, ki so jih nato prek spletnega iskanja po fotografijah primerjali s podobnimi prizori iz že znanih poslopij.

Videoposnetek obiska Vladimirja Solovjova v štabu enote Rubikon, ki naj bi bil ključnega pomena za določanje njegove lokacije:

Ugotovili so, da se domnevni štab elitne enote za upravljanje dronov Rubikov nahaja v razstavišču Park patriotov, ki je v kraju Kubinka dobrih 60 kilometrov vzhodno od Moskve. Gre za tematski park, ki predstavlja opremo ruskih oboroženih sil, in muzej, posvečen sovjetski zmagi v drugi svetovni vojni. Odprli so ga leta 2016.

Park patriotov je bil od leta 2015 prizorišče mednarodnega vojaškega tehničnega foruma, na katerih je več držav udeleženk predstavljalo svojo vojaško opremo. Letos je bil forum odpovedan. Foto: Guliverimage

Preiskava geolokatorjev je po navedbah portala Militarnyi dokazala, da je tako imenovani Center za napredne brezpilotne sisteme Rubikon nastanjen v hali D in delu hale C. Obe se nahajata v južnem delu Parka patriotov.

Kot poudarjajo, najverjetneje ni naključje, da je bil tematski park, ki naj bi bil sicer civilni objekt, letos enkrat že tarča ukrajinskega brezpilotnega letalnika.