Srhljiva grožnja Evropi iz Rusije: "Hočem vašo smrt. Prihaja maščevanje."

"Vi hočete premirje. Jaz hočem vašo smrt."

Na televizijskem kanalu Rusija-1, najbolj gledanem kanalu v Rusiji, od leta 2012 predvajajo pogovorno oddajo Večer z Vladimirjem Solovjovom, poslušalci njegove radijske oddaje Full Contact pa so lahko nedavno slišali njegove grožnje Evropi oziroma Evropejcem.

Vladimir Solovjov naj bi bil zadnja tri leta na Zahod izredno jezen tudi zato, ker so mu v Italiji v skladu z mednarodnimi sankcijami in ukrepi proti vplivnim Rusom po začetku ruske invazije na Ukrajino zaplenili več luksuznih vil. Foto: Guliverimage

Njegove besede so sledile razpravljanju o predlogu za prekinitev ognja, o katerem so se v zadnjih tednih pogovarjale Rusija, ZDA in Ukrajina, Evropa pa je Rusiji v primeru nesprejetja prekinitve ognja zapretila z novimi sankcijami in jih nato tudi sprejela.

Solovjova je zmotilo prav to. "S temi evropskimi kreteni nimam več razpravljati o ničemer. Tudi z Ukrajinci ne. Vi hočete prekinitev ognja. Jaz pa hočem vašo smrt. Različni smo. Zaradi tega si vi, evropski izmečki, od nas zaslužite samo eno, in to je maščevanje," je zagrozil Solovjov.

Izjava Solovjova:

Russia’s chief propagandist directed a message to Europe: “You want a ceasefire? I want your death.”



You don’t negotiate with evil.

You destroy it. pic.twitter.com/vyb2u2BNlz — Johanna Nyman (@JohannaNyman5) May 22, 2025

Jedrski navijač

61-letni televizijski voditelj se je tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini predvsem z nastopi v svoji oddaji Večer z Vladimirjem Solovjovom, ki ga v najbolj gledanem terminu predvaja osrednja ruska državna televizija, uveljavil kot eden najglasnejših vojnih hujskačev v Rusiji. Znan je postal predvsem po številnih grožnjah Ukrajini, Evropi in ZDA, v katerih je večkrat omenjal možnost uporabe jedrskega orožja.

Vladimir Solovjov (desno) in ruski predsednik Vladimir Putin leta 2013 Foto: Profimedia

Solovjov je od februarja 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, med drugim:

- dejal bi bila celotna zadeva (vojna v Ukrajini) zelo dobra komedija, če ne bi umirali ljudje, in z nasmeškom nadaljeval, da je "eskalacija konflikta tako rekoč neizbežna in da bodo vse skupaj preživeli le mutanti nekje v Bajkalskem jezeru, vse drugo pa bo uničilo jedrsko orožje" (vir),

- grozil z uničenjem Berlina: "Naše padalce lahko pošljemo v Berlin in naše letalstvo ga lahko udari tako močno, da od njega ne bo ostalo nič. To ni Ukrajina, ne bodo se nam smilili," (vir),

Vladimir Solovjov je, kar zadeva vojno v Ukrajini oziroma vojno med Ukrajino in Rusijo, svoje stališče obrnil za 180 stopinj. Še leta 2008 je namreč javno razglašal, da bi bila vojna med državama smrtni greh. Foto: AP / Guliverimage

- z uničenjem z jedrskim orožjem zagrozil Veliki Britaniji in oznanil, da bo Zahod v primeru dodatnega zaostrovanja razmer preprosto nehal obstajati (vir),

- s takojšnjim ruskim jedrskim napadom na države zveze Nato zagrozil po tem, ko so se v medijih pojavili komentarji poveljnika zveze Nato v Litvi, da bi severnoatlantsko obrambno zavezništvo v primeru širitve konflikta zunaj meja Ukrajine lahko blokiralo kopenski koridor od Belorusije do ruske enklave Kaliningrad, ki poteka po meji med Poljsko in Litvo (vir),

- goste v oddaji spraševal, ali je treba pobiti 1,5 milijarde ljudi, ki živijo v državah članicah zveze Nato (vir),

Vladimir Solovjov v svoji oddaji med izrekanjem ene od neštetih groženj z jedrskim orožjem: "... in takojšnji jedrski udarec na državo – takojšnji ..." Foto: Profimedia

- pod vprašaj postavljal obstoj Litve kot samostojne države in razglabljal o tem, zakaj Rusija Litvi sploh dovoli imeti neodvisnost (vir),

- delil videoposnetek, v katerem so Rusi z vodeno raketo po ukazu Dedka mraza ubili Božička (vir).