Vsem v Rusiji so zaželeli srečno novo leto in ubili Božička #video

Po ruskih in proruskih kanalih na družbenih omrežjih in v komunikacijski aplikaciji Telegram je danes zaokrožil propagandni videoposnetek, v katerem ruska zračna obramba po ukazu dedka Mraza sestreli Božička in njegove sani, ki med drugim prevažajo orožje z emblemom zveze Nato. Dedek Mraz ob tem izrazi zadovoljstvo in pripomni, da "na njihovem nebu ne potrebujejo ničesar tujega".